扶正情婦1年又出軌 82歲前議員被休了

2018年01月19日 11:04 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

台北市前議員林宏熙，現年82歲桃花依舊朵朵開，3年前才迎娶交往30多年的葉姓情婦，但結婚不到一年，又被抓到與理髮院女子婚外情，葉女和林男分居並訴請離婚，林宏熙哀求自己年紀大，需要被照顧，請求駁回訴求，台北地院仍判准離婚。

1977年至1998年間，5度當選議員的林宏熙，2015年扶正沒有名分的葉姓情婦，葉女原本期盼能與林男攜手度過晚年，但葉女透過外傭得知，林男多次謊稱外出處理公事，半夜找理髮院「阿美」約會，林男被抓包時反怒罵葉婦，辯稱只是去洗頭，之後仍執意繼續找阿美。

不僅如此，葉婦意外發現林男在迎娶她前，曾另有一位出雙入對的地下夫人，而這位地下夫人5年前過世，葉婦驚覺自己被當成「備胎」，感到十分心寒。而林男雖曾給葉婦千萬元養老金，卻未給過家用，再加上夫妻2人分居超過1年，婚姻破裂難以挽回，葉婦請求法官判決離婚。

蘋果報導，林宏熙供稱，他罹患失智症，才有葉婦所指易怒罵人情形，另外他也稱每月都有匯10萬生活費給葉婦，反駁未照顧葉婦子女說詞。林宏熙強調，自己年邁需要有人照顧，盼法官駁回離婚要求。但法官認為夫妻失和，起因為林男拒絕與阿美斷絕聯絡，男方應付婚姻破裂責任，因此判准離婚，可上訴。

(中時電子報)