每年只准洗一次澡 加州虐童夫妻恐面臨終生監禁

美國加州驚傳艾倫（圖右）與安娜（圖左）夫婦，長期將13名子女以鎖鏈囚禁於家中的駭人案件。（圖/Riverside County Sheriff's Department）

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中時電子報

據美國國家廣播公司（NBC）報導，美國加州一名17歲的青少女從家中逃脫，致電911請警方協助「解救」她12名手足，意外發現一樁父母長期用鎖鏈囚禁兒女的虐童案。在警方深入調查後，發現這對狠心的特賓夫婦，不僅用鏈條限制兒女的行動自由，更只給子女一天一餐食、每年只允許他們洗一次澡等不人道的作為。對於這對夫妻的駭人作為，加州地區檢察官將提起非法監禁、虐童、施暴等多項罪名，如罪名全數成立，這對夫妻恐將面臨終生監禁的刑責。

Parents of 13 children held captive in California plead 'not guilty'

駭人! 美加州父母長年囚禁13名子女 以鏈條限制自由

原居住於德州的特賓一家，57歲的父親艾倫．特賓（David Allen Turpin）與49歲的母親安娜．特賓（Louise Anna Turpin）在2010年舉家遷移至加州，2014年搬到現今居住的佩利斯市（Perris）。事情爆發前，在鄰居和外人看來，艾倫與安娜的臉書專頁上，總是分享與孩子們和樂融融的團體照片；東窗事發後，鄰居們都感到相當震撼與不捨，有人表示曾疑惑為何從未看過特賓家的孩子在外玩耍，但從未往壞的方面多想，如今只希望警方能協助這些孩子們恢復健康。

在加州地院內接受訊問的虐童艾倫（圖右二）與安娜（圖左）夫婦。（圖/美聯社）
負責審理此案的加州河濱郡地區檢察官赫士林。（圖/美聯社）

驚傳虐童和囚禁案後，特賓家外擺滿了鄰居送來的玩偶、鮮花與氣球。（圖/美聯社）

負責審理此案的河濱郡地區檢察官赫士林（Mike Hestrin）痛心地表示，「在他擔任檢察官20年生涯中，這是他接手過最不安的案件。我們將盡全力保護，這13名受到身心傷害的孩子們。」但面對檢方提起的12項罪名，特賓夫婦拒絕認罪，其代表律師更表示，他們將另行提出抗告。至於13名驚魂未定的孩子們，當地大學基金會已設立專款，接受全國各地的捐贈，並將協助他們未來的學業與人生規劃。

(中時電子報)

文章來源：California torture house: 13 siblings allowed to eat once a day, shower once a year

文章來源：Parents Charged With Torture And Abuse Of 13 Kids May Face Life In Prison

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