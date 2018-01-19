爭話語權 大陸全球首次無人機撞擊客機實驗

2018年01月19日 11:35 中時電子報 喻華德

2017年，中國大陸受違法無人機（大陸稱違法飛行為「黑飛」）影響航班起降事件至少18起，光是5月，重慶江北機場兩次受無人機干擾，共造成40多個航班備降，60多個航班取消，140多個航班延誤，上萬人行程受到影響。在臺灣，去年5月26日一起無人機闖入禁航區事件，影響松山機場8航班起降。

無人機對飛安的影響已經引起各界廣泛的關注。去年11月，中華民國交通部民航局草擬「民航法修正草案」，規定「250公克無人機須註冊，操作25公斤以上無人機、1至25公斤且裝置導航設備的無人機」均需取得操作證。讓外界質疑管理辦法的可行性，但據民航從業人士指出，民航局因無力「自行制定管理規則」，因此主要參考美國聯邦航空總署（FAA）規定。

據《中國民航網》2017年12月6日報導，中國大陸民航局為了「擬定法規」及「設計製造」蒐集參考資料，在11月30日於航空工業襄北實驗基地首次進行「客機與無人機的撞擊實驗」。

無人機撞擊飛機實驗，需要電腦模擬與實際測試才能獲得相關數據，這需要大量經費。（圖/中國民航網）

雖然大陸主管機關對無人機的安全操作進行初步實驗和電腦模擬分析，為制定無人機管理辦法提供初步技術支援，但如何制定合適的無人機管理規則仍缺乏必要的技術依據，尤其在無人機與飛機撞擊「損害評估」上，缺少實驗證據和充分的理論分析佐證。

中國民用航空適航審定中心指派中國民航上海航空器適航審定中心（簡稱上海審定中心）成立專案計畫組，借鑒國外在飛機研發和量產階段已經展開的相關實驗和分析結果，對無人機與飛機撞擊相關的議題進行專案研究。

上海審定中心聯合航空工業航宇救生裝備有限公司、南京航空航天大學、西北工業大學、上海飛機設計研究院、成飛民機公司、大疆創新科技有限公司、江蘇鐵錨玻璃公司組成研究團隊，共同進行無人機與大陸自產民航機結構（含風擋）的撞擊實驗。實驗使用國產民航機機首結構和大陸最大的旋翼無人機製造商大疆公司提供的實機。

無人機撞擊飛機實驗，需要電腦模擬與實際測試才能獲得相關數據，這需要大量經費。（圖/中國民航網）

由於實際撞擊的條件複雜（速度、撞擊部位、姿態），實驗成本高昂，因此研究團隊針對相關資訊進行先期研究，結合電腦模擬結果，編定及審查實驗大綱，讓實驗盡可能符合實際撞擊情況。

11月30日在襄北實驗基地進中型旋翼無人機與飛機風擋在典型速度下的撞擊實驗，無人機精准撞擊在左右主風擋的中間和邊角部位特定區間內，通過測試設備蒐集的數據和撞擊結果分析，確認風擋外層玻璃破碎，內層玻璃完好，滿足風擋鳥擊實驗的符合性準則。同時藉由與電腦模擬結果進行比較，驗證實驗方法的準確性和模擬的有效性，達成實驗預期目的。

據民航上海適航審定中心總工程師戴順安介紹，市面上主流的空拍無人機飛行的限制高度為500公尺，同時參考國際上研究資料，確定實驗模擬的撞擊速度為民航客機在500公尺高度，起飛降落階段的速度。本次實驗和國際相關研究處於「齊頭並進」的地位，填補先前的空白。

據《中央社》106年11月報導，美國聯邦航空總署（FAA）報告指出，由於無人機有堅固的馬達、電池和其他零件，在與鳥類相同尺寸的情況下，無人機撞擊對飛機的損害比鳥擊更大。由美國4間大學組成的研究團隊，利用電腦模擬重量1.2至3.6公斤的無人機與航空公司客機和商務噴射機相撞；在部分情況下，無人機會刺穿飛機機殼。

研究人員表示，無人機撞擊對飛機的傷害，比同速度、同尺寸的鳥擊更強，因為無人機的零件堅硬得多，而鳥類身體成分主要仍是水分。

據《中國民航報》報導，歐洲航空安全局（EASA）2010－2016年統計報告顯示，歐洲的無人機撞擊飛機或險些撞擊事件近1千起，其中有3起已確認為無人機撞擊的事件，並造成不同程度的飛機結構損傷和經濟損失。FAA的統計數據表明無人機和飛機的危險接近事件從2014年之後逐年飆升，截至2016年8月已多達650起。

(中時電子報)