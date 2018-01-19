美太平洋司令：中國在太平洋搞破壞 美日印澳要團結

2018年01月19日 11:15 中時電子報 蔡萱

向來對中國在東海、南海與印度洋的擴張態度強硬的美軍太平洋司令哈里斯，18日在印度一場由美、日、澳、印海軍將領出席的論壇上表示，中國正在印度洋-太平洋地區搞破壞，並呼籲印太區國家要團結。同時印度和日本的軍方將領也呼籲地區要一起遏止中國的挑釁行為。

美國太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris）出席18日在新德里舉辦的「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue）上表示，「如今的現實是，中國是印度-太平洋地區的破壞力量，這個地區嚴重缺乏的信任問題該由中國來解決」。

哈里斯也表示，某些國家正在破壞印太地區的繁榮、開放和包容的潛力。作為志同道合的民主國家，如今正在面臨來自北韓的直接威脅，還有中國和恐怖主義等長期挑戰，他相信2018年是採取行動完成任務的一年，「我們的合作可以克服這些問題」。

美國、日本、澳洲和印度近年來積極加強印太地區的海上合作，除了哈里斯之外，印度海軍司令蘭巴（Sunil Lamba）、日本自衛隊統合幕僚長河野克俊以及澳洲海軍司令巴瑞特（Tim Barrett）也都在18日出席了新德里的「瑞辛納對話」。

日本自衛隊統合幕僚長河野克俊也在論壇上表示，中國的軍事力量正變得愈來愈強大、不斷擴張，目前正在東海和南海上「不斷的無視國際法」。他更批評中國推動的「一帶一路」，表面上是經濟動機，實際上藏有軍事目的，更呼籲面對中國的挑釁，四國必須合作一起創造環境孤立中國，迫使中國改變。

印度海軍總司令蘭巴（Sunil Lamba）也表達了對近年來中國在印度洋擴張的擔憂，他稱解放軍除了在非洲吉布地建立基地，還開發了鄰近印度的斯里蘭卡赫班托達港（Hambantota Port），儘管中國稱該港只用於商務用途。

已經邁入第3年的「瑞辛納對話」是印度外交部委託智庫觀察研究基金會（Observer Research Foundation）在新德里舉辦的區域安全論壇，討論如何維護印太地區的秩序。在如今各國的印太新戰略下，這也成為區域重要的外交與國防安全對話平台，參與的除了各國軍事將領外，還包括外交官、智庫學者等，今年共有約500人參加。

(中時電子報)