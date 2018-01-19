MLB》45轟馬丁尼茲滯銷 可能開季後才找到家？

馬丁尼茲等不到理想合約，拖到開季才簽約也有可能。(美聯社)

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中時電子報

大聯盟自由市場流動慢，不少尋求高薪的大咖尚在自由市場待價而沽，其中包括45轟的重炮傑迪馬丁尼茲(J.D.Martinez)，馬丁尼茲為何會滯銷？包括他要價2億美金複數年約、攻守兩端表現評價落差大等，都成為影響因素，美媒推測，他價碼應該約落在5年1.25億左右。

今年將滿30歲的馬丁尼茲去年119場敲45轟、104分打點，打擊率也有3成03，整體攻擊指數1.066，可說是目前自由市場最大咖打者。但不少打者相繼找到家，馬丁尼茲卻在等待，他追尋2億大約肯定是其中一個原因，問題是這價碼，到底符不符合他的身價？

單就馬丁尼茲的表現，大聯盟記者芬桑德(Mark Feinsand)分析，馬丁尼茲單看攻擊端，當然好得沒話說，無論到哪隊都會是中心打者，但他的耐力跟防守能力，是讓人憂心的一部分。尤其防守，馬丁尼茲在評估防守價值的OAA(Outs Above Average)得-5評價，幾乎在聯盟墊底。

馬丁尼茲只能打不能守，加上各隊不想繳奢侈稅、又要替今年季後爭奪哈波(Bryce Harper)等大咖做準備的情況下，他要拿到理想的合約，有一定難度。芬桑德預測，馬丁尼茲可能在3月底才會簽約，至於價碼大概落在5年1.25億，但會外加第3年跳脫合約權。

馬丁尼茲的經紀人波拉斯(Scott Boras)喊出要替他爭取6年2億大約，他也鮮少讓客戶失望。目前最有可能競逐馬丁尼茲的，就屬紅襪跟響尾蛇，響尾蛇還沒開價，紅襪則傳出有開給馬丁尼茲約5年1億左右的條件，這也是馬丁尼茲現在獲得比較高的報價。

紅襪開價雖被波拉斯認定有誤，但他們確實有開價，只是不被接受，然而這或許也是紅襪現階段能給的最高價。芬桑德認為馬丁尼茲若等不到好條件，直到季中才簽約都有可能，像2012年老虎傷了V.馬丁尼茲(Victor Martinez)後，就給了「小王子」菲爾德(Prince Fielder)9年2.14億大約。

(中時電子報)

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