長照業者過年多收錢、收紅包？ 衛福部出手要罰

2018年01月19日 11:27 中時 倪浩倫

春節即將來臨，衛福部今表示，未來無論是遇到春節還是各國定假日，長照服務的使用者都不需要「額外多付錢」，長照機構也不得以「假日」為由、巧立名目多收費。衛福部同時已於本月15日，預告長照服務的定型化契約，預計今年上半年上路，違者若限期未改善，最重可開罰5萬元。

過去曾有長照機構業者在面對春節、各國定假日時，要求使用者多付錢、送紅包，民眾也只能懵懵懂懂的交錢。衛福部社家署副署長陳素春說，依現行規定，業者若額外收取契約內未載名的費用，民眾可向地方政府檢舉。

但為加強保護民眾權益，衛福部日前開始著手訂定機構住宿式、社區式、居家式長照服務定型化契約，並於去年6月送到行政院消保處，由於消保處認為此新制攸關民眾權益，要求衛福部詳註應記載和不應記載內容後，再送一次，衛福部在修改過後，於本月15日展開為期14天的預告。陳素春說，本月底預告結束後便會送衛福部法規會，接著便會送進消保處進行逐條審查，由於屬於急件，已要求對方以「每月開2次會」的速度進行，預計今年上半年上路。

陳素春補充，在面對春節、國定假日、周六周日時，政府已經會根據長照給付支付制度，多給付業者經費了，「目前是每多服務一名個案便多給付770元」，所以業者自然不能再用同樣名目向民眾再收一次錢。她強調，該新制上路後，未來業者若以春節、假日為由，巧立名目多收錢，甚至明示暗示民眾送收紅包，便涉及違法，若限期未改善，最高可罰5萬元；此外，過去有常有民眾以習俗、感恩為由，送紅包給業者，未來業者若收取，也同樣涉及違法。

(中時)