靈界媒人牽紅線？女醫趕驗屍 戀上熱心警

北區衛生所主任祁穎思（左3）與市警局第一分局警備隊員王兆雲（右3）3年前執行「行政相驗」相識相戀，2人梅開二度於18日在北區戶政事務所完成結婚登記。（張妍溱攝）

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北區衛生所主任祁穎思（左）與市警局第一分局警備隊員王兆雲（右）一段「相驗情緣」，2人梅開二度很珍惜彼此。（張妍溱翻攝）

「冥冥中被紅線牽引，注定與他結為連理。」台中市北區衛生所主任祁穎思與市警局第一分局警備隊員王兆雲3年前執行「行政相驗」，50歲王兆雲熱心幫48歲祁穎思尋找停車位，讓女方許下芳心，一段「相驗情緣」2人梅開二度於18日在北區戶政事務在親朋好友祝福下完成結婚登記。

北區衛生所主任祁穎思表示，當天輪到假日值班，接到民眾住家須進行「驗屍」工作，她開車火速抵達現場卻發現沒停車位很焦急，當時在門口執勤的員警王兆雲熱心指引她停適當位置，順利完成相驗開立死亡診斷書，讓她很感動，爾後兩人互動頻繁，進而交往。

會不會是「靈界」媒人牽姻緣？工作7年檢驗數千具屍體，身為基督徒的祁穎思說，不曉得，但她相信「做好心、走好路」；祁穎思第一段婚姻育有1子1女，王兆雲也有1段婚姻，育有1女，兩人很珍惜彼此，婚後夫唱婦隨。

祁穎思說，當時老公對她及孩子說：「妳們願意成為我一輩子的家人嗎？」她毫無猶豫答應，王兆雲稱讚老婆認真。綽號「黑雲」的王兆雲更在醫生太太的鼓勵下改掉原先檳榔、抽菸習慣，兩人在戶所放閃，許下「執子之手、與子偕老」承諾。

為新人獻上祝福，北區戶政事務所主任陳佩玉指出，五官輪廓很相似的2人有「夫妻臉」姻緣早已「注定」，2018諧音「愛你100」元月完成終生大事，也呼籲單身男女對愛不要放棄，幸福晚點來也很好。

(中時)

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