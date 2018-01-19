普台國小首屆國學會考 吟詠聖賢經典朗朗上口 162位小狀元通過考核

2018年01月19日 11:51 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

小朋友獲得狀元等第，露出欣喜的笑容。

普台學子有秩序且嚴謹的應試。

國學展演中，學子朗誦明日歌勸學。

狀元候選人在三元及第考中，引經據典接受測試。

第一屆普台國學經典大會考162位狀元齊誦發願文。

國學展演的師生群合影留念。

南投縣私立普台國民小學第一屆「國學經典大會考」於本學期末舉行，學生們在三元及第考的舞臺上，不僅熟背詩句散文，面對生活應用題，更能引經據典、舉一反三，教學成果令人讚嘆！經過兩輪的考試，共有一百六十二位新科狀元通過考核，成果斐然。

此次會考，全校師生準備了一年半的時間。除了詩詞散文、論語、弟子規、三字經等經典的全文背誦闖關，狀元候選人還必須將生活實例對應到經典原文來做回答，希望學生們都能將聖賢的智慧，融入於日常生活中。

會場內，以書法牆、水墨動畫及典雅的音樂，營造出濃厚的國學氛圍，還有多項學生們精彩的表演。其中，兩位六年級的學生以動人的嗓音唱出由明日歌、金縷衣、勸學詩，三首詩結合的惜時三勸明日歌，勸告眾人珍惜光陰學習，揭示上知天文，下知地理，文經武律，以立其身，皆由勤學來。經典的背誦巧妙的結合歌曲，令人徜徉在國學雋永真摯的意境。

披帶加冠的時刻，台上一百多位狀元充滿自信，並帶領全體學子發願，遵循學校創辦人 惟覺安公老和尚的指導，落實校訓「對上以敬、對下以慈、對人以和、對事以真」，期許自己能夠成為國家棟樑、社會菁英、裨益世界。

(中時電子報)