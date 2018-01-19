普台國小首屆國學會考 吟詠聖賢經典朗朗上口 162位小狀元通過考核

一年級在富有國學氛圍的情境中挑戰弟子規背誦。

友善列印
中時電子報
/綜合報導
小朋友獲得狀元等第，露出欣喜的笑容。
普台學子有秩序且嚴謹的應試。
國學展演中，學子朗誦明日歌勸學。
狀元候選人在三元及第考中，引經據典接受測試。
第一屆普台國學經典大會考162位狀元齊誦發願文。
國學展演的師生群合影留念。

南投縣私立普台國民小學第一屆「國學經典大會考」於本學期末舉行，學生們在三元及第考的舞臺上，不僅熟背詩句散文，面對生活應用題，更能引經據典、舉一反三，教學成果令人讚嘆！經過兩輪的考試，共有一百六十二位新科狀元通過考核，成果斐然。

此次會考，全校師生準備了一年半的時間。除了詩詞散文、論語、弟子規、三字經等經典的全文背誦闖關，狀元候選人還必須將生活實例對應到經典原文來做回答，希望學生們都能將聖賢的智慧，融入於日常生活中。

會場內，以書法牆、水墨動畫及典雅的音樂，營造出濃厚的國學氛圍，還有多項學生們精彩的表演。其中，兩位六年級的學生以動人的嗓音唱出由明日歌、金縷衣、勸學詩，三首詩結合的惜時三勸明日歌，勸告眾人珍惜光陰學習，揭示上知天文，下知地理，文經武律，以立其身，皆由勤學來。經典的背誦巧妙的結合歌曲，令人徜徉在國學雋永真摯的意境。

披帶加冠的時刻，台上一百多位狀元充滿自信，並帶領全體學子發願，遵循學校創辦人 惟覺安公老和尚的指導，落實校訓「對上以敬、對下以慈、對人以和、對事以真」，期許自己能夠成為國家棟樑、社會菁英、裨益世界。

(中時電子報)

176加班機能否過關？ 民航局：再… 瓦斯業定型化契約將上路 檢驗費…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。