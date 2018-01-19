警員酒駕肇事交通隊移派出所處理 不涉圖利包庇

2018年01月19日 11:57 中時 王己由

桃園市警局大溪分局南雅派出所警員吳楚凡，7年前酒駕肇事撞上大溪民宅送醫，時任南雅所所長黃紹民擔心受牽連懲處，打電話給大溪交通隊小隊長范平原，將案件交肇事地轄區派出所處理，范、黃2官警因此惹上圖利官司，案經上訴最高法院，合議庭認定范、黃2人，並沒有圖利，也無證據證明2人是想不移送或舉發吳酒駕肇事，駁回檢察官上訴，判決2人無罪確定。

2011年3月26日晚間11點多左右，大溪分局南雅所警員吳楚凡酒駕，在大溪鎮大鶯路撞上民宅 ，大溪交通小隊員警到場後，發現是「自己人」酒後肇事，就將受傷的吳員送醫，黃紹民得知所屬警員酒駕自撞肇事，就前往現場了解，並以電話連絡當時休假中的大溪交通小隊長范平原。

檢察官起訴指控，黃范2人，明知本件是有人受傷車禍案件，屬A2類交通事故，依「道路交通事故處理規範」，在未受勤務指揮中心指示下應由大溪交通小隊負責處理，卻基於圖利吳楚凡免受刑事訴追或行政罰鍰的犯意，交由轄區派出所自行處理，2人涉及圖利罪。

一審以圖利吳員金額只有酒駕罰緩3萬4500元，判黃、范各2年10月徒刑。全案上訴高院，認為2人包庇員警，損害執法公正性，情節重大，依圖利等罪重判2人各5年10月徒刑。案經上訴三審後發回高院更審，出現峰迴路轉變化，更一審認為，檢察官並未提出證據證明案發轄區中新派出所是受到范黃2人指示或影響，刻意不予移送刑案及舉發違規，不能以臆測推論2人上下其手。

另也沒有證據證明2人有圖利吳楚凡的意圖，只能說范平原出於善意、黃紹民畏懼影響職位，希望由事發轄區派出所為後續處理，更能瞭解案情，並無證據證明2人是想要不予移送或舉發，原審認定過度推論，有違「罪證有疑，利於被告」的原則，因此撤銷有罪判決，改判無罪。案經上訴三審，最高法院認定原無罪見解並無不當，駁回上訴，范黃2官警無罪定讞。

(中時)