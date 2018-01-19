瓦斯業定型化契約將上路 檢驗費將由業者負擔

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根據消保處統計，國內目前使用桶裝瓦斯的用戶約506萬戶，瓦斯零售業者約2856家，而去年桶裝瓦斯申訴案件約150件，主要糾紛類型為業者未全額退還瓦斯鋼瓶押金，以及向消費者加收鋼瓶檢驗費等。

為確認瓦斯業者與消費者的權利義務，行政院核定內政部及經濟部擬訂「家用液化石油氣供氣定型化契約應記載及不得記載事項」，包含7大重點。

一，安全事項，業者應於每次更換容器後檢查有無洩漏情形，每二年提供一次安全檢測服務。

二，計價方式，以公斤為單位，或是加裝氣量計以度為單位的計價方式，雙方得約定擇一辦理

三，額外收費，瓦斯業者針對人力搬運等額外收費應事先約定清楚。

四，容器檢驗費，瓦斯桶的購置、檢驗及維修等費用由瓦斯業者負擔，不得藉故向消費者加收檢驗費。

五，容器保證金，瓦斯業者首次送瓦斯時，如向消費者收取容器保證金，應同時提供收據，消費者將容器歸還瓦斯業者時，業者應將保證金全數退還給。

六，容器使用費，明訂消費者購買液化石油氣使用同一容器逾1年不足2年返還者，瓦斯業者向消費者收取容器使用費不得逾200元，逾2年返還者不得逾400元。

七，殘氣退費機制，業者回收容器時，應量秤殘餘液化石油氣量，並以回收容器當日交易價格，按比例退還消費者氣價。

消保處指出，該契約預計2月上路，未來業者若有違反公告事項，經主管機關令其限期改正而不改正者，最高可處50萬元罰鍰。企業經營者應遵守相關規範，避免衍生消費爭議。

(中時)

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