中市綠營抗議台74新增匝道遭殃 藍軍：不在黨團擬刪除預算範圍

2018年01月19日 15:47 中時 盧金足

台中市政府107年總預算遭，市議會民進黨團18日召開今年第6場抗議國民黨團記者會，抨擊因國民黨阻撓，台74增設大里霧峰匝道工程，聯外道路徵收經費4億300多萬元無法動支，難道匝道要蓋在空氣中？國民黨團表示，「省道台74線大里及霧峰地區增設匝道工程」用地取得預算是建設經費、不屬於非必要的經常性支出，不在黨團擬刪除預算範圍內，市民或在地居民不需擔心。

市議會民進黨團總召李天生表示，107年總預算遭惡意擱置，影響社福和重大建設，本來這個月應進行工程台74新增的東西湖鑽石型匝道，中央本來1月中要動工，現在土地經費無法動支辦徵收，中央經費也無法下達，呼籲大里選區議員「踹共」，不要再擋預算了。

總召李天生與幹事長江肇國抨擊，國民黨在外放話說，市府在大里一點建設都沒有，卻對重大設施以擋預算威脅，以政治考量拉下林佳龍連任之路，少數暴力造成總預算被綁架，不是執政議員怠忽職守，要求國民黨議員拿出民主素養。

市議員張芬郁、邱素貞與翁美春強調，當初藍綠議員跨黨派在103年都拍胸脯保障大里鑽石型匝道能早興建，地方引頸企盼多年，但今年本來要興建了，「卻因總預算被擱置預算還躺在那邊等！」中軟陸續將有5000家公司進駐，上下74道路會在大里打結。

國民黨團表示，市議員蘇柏興過去3年不斷在議會透過質詢替大里霧峰與南台中地區民眾請命、要求儘速完成增設匝道建設，但市府卻故意擺爛、直到今年面臨選舉才突然覺得重要而編列相關經費。

國民黨團重申107年度總預算1900億卡關，是因為林佳龍想保住當初非法成立、功能用途不明的北辦租賃費80萬元以及不住官舍而浪費公帑外租的首長宿舍經費120萬元等數筆經常性支出費用。

國民黨強調，市府為這幾筆經大台中市政監督聯盟發起、市民投票認證的10大烏龍預算，用新聞局發稿表示無比重要的1000多億正常民生、社福預算當籌碼，欲逼國民黨團就範，民進黨團用民生預算不能執行來恐嚇市民，當家鬧事製造爭端。

國民黨團表示，擬刪除40億元不當編列預算，將可讓想要再舉債借198億的林佳龍少借點錢、減少市民負債，這樣為市民看緊荷包與民進黨團盲目護航的作為孰優孰劣，相信市民自有公斷。

對此，台中市政府交通局長王義川表示，107年總預算遲遲無法完成審查，包括大里霧峰期盼已久的台74增設大里霧峰匝道計畫，中央已同意由交通部公路總局興建，市府則配合編列預算於今年1月辦理土地徵收，但因總預算尚未通過，期程勢必延宕。市府也尊重議會朝野協商，但盼有共識部分通過，沒共識就依大會程序處理，不要再讓市民福祉被迫中斷。

(中時)