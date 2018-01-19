21歲男亂摔東西欲跳樓 家屬：他卡到陰！

警消人員救回彭姓男子並送醫。(呂筱蟬翻攝)

友善列印
中時
呂筱蟬

桃園市大園區一名21歲的彭姓男子，19日晚間突然在家亂摔東西，並衝上頂樓想要往下跳。大園警方獲報後立即趕往現場及時將彭男拉下救回一命。彭男父親說兒子平時很正常，懷疑他是因為「卡到陰」才會有這樣的舉動。

大園分局埔心派出所接獲彭姓民眾報案，稱他的兒子在家亂摔東西、大吵大鬧，並一直說要跳樓，請警方到場協助。埔心派出所警員林義哲、戴郡誼獲報到場後，看見彭男站在頂樓圍牆邊一直想往下跳，口中還喃喃自語的說著：「我好冷!」，員警立即上前將人拉下。彭男被救下後情緒仍相當不穩，身體也因為被雨淋溼不停發抖，員警便與救護人員一同將他送醫治療。

彭父向警方表示，兒子平常在開大貨車，生活狀況也很正常，但昨天早上工作回來後精神狀況就一直不穩，不斷胡言亂語，懷疑兒子是「卡到陰」於是帶著他到附近的廟宇拜拜收驚，下午的時候兒子精神狀況一度穩定，但到了晚上又突然像「中邪」一樣，才趕緊打電話報警，所幸員警及時趕到，否則真不知道該怎麼辦才好。

彭男在醫院休養後，精神狀況逐漸好轉，但清醒後卻不記得發生什麼事，這讓承辦員警也不禁納悶的說：「農曆七月還沒到就遇到這種怪事!」。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時)

男童弄丟補習費 警助尋獲破涕笑 利用曠男電話詐騙 5人被羈押禁見

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。