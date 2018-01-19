21歲男亂摔東西欲跳樓 家屬：他卡到陰！

2018年01月19日 12:06 中時 呂筱蟬

桃園市大園區一名21歲的彭姓男子，19日晚間突然在家亂摔東西，並衝上頂樓想要往下跳。大園警方獲報後立即趕往現場及時將彭男拉下救回一命。彭男父親說兒子平時很正常，懷疑他是因為「卡到陰」才會有這樣的舉動。

大園分局埔心派出所接獲彭姓民眾報案，稱他的兒子在家亂摔東西、大吵大鬧，並一直說要跳樓，請警方到場協助。埔心派出所警員林義哲、戴郡誼獲報到場後，看見彭男站在頂樓圍牆邊一直想往下跳，口中還喃喃自語的說著：「我好冷!」，員警立即上前將人拉下。彭男被救下後情緒仍相當不穩，身體也因為被雨淋溼不停發抖，員警便與救護人員一同將他送醫治療。

彭父向警方表示，兒子平常在開大貨車，生活狀況也很正常，但昨天早上工作回來後精神狀況就一直不穩，不斷胡言亂語，懷疑兒子是「卡到陰」於是帶著他到附近的廟宇拜拜收驚，下午的時候兒子精神狀況一度穩定，但到了晚上又突然像「中邪」一樣，才趕緊打電話報警，所幸員警及時趕到，否則真不知道該怎麼辦才好。

彭男在醫院休養後，精神狀況逐漸好轉，但清醒後卻不記得發生什麼事，這讓承辦員警也不禁納悶的說：「農曆七月還沒到就遇到這種怪事!」。

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