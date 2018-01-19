《全台最速報》選舉震撼彈！蔣萬安不選北市長

《全台最速報》選舉震撼彈！蔣萬安不選北市長

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中時電子報
綜合報導

◎選舉震撼彈！蔣萬安不選北市長

參選台北市長呼聲很高的國民黨立委蔣萬安今天上午明確表態不參選，已表態參選的民進黨立委姚文智說，他覺得「有點失望」，蔣萬安如果參選會是一場比較有趣的選舉，但他也說，蔣萬安的決定是俐落、負責的表現。

◎日月光員工加薪！人才需求加碼！

感謝同仁今年全力支持公司經營理念，齊心面對挑戰的辛勞付出，並積極響應行政院賴清德院長及高雄市陳菊市長對高雄指標產業帶頭調薪的期許，日月光集團宣布高雄廠及中壢廠皆進行全面性薪資調整。

◎離譜!通緝犯警局直播 警無視還秀槍

32歲林姓毒品通緝犯18日下午5時許，遭新北市中和警分局南勢派出所逮捕，林嫌多名友人趕到派出所內探視，林嫌腳上銬有腳鐐，竟與友人在派出所內休息室直播、講電話撩妹、抽菸，一旁惠姓等警員沒有制止，還公然亮槍給林嫌觀看，直播影片被上傳至臉書社團，立即吸引逾2萬人觀看。

◎台中大樓套房起火 中風臥床老夫妻雙亡

台中市東區東南街1棟套房大樓19日近7時起火，台中市消防局獲報出動搶救，抵現場時發現頂樓7樓起火煙竄出，緊急出動雲梯車協助2名在陽台待救民眾脫困，並引導1名婦人下樓。消防人員清理火場時發現，起火套房內85歲林姓老翁及83歲洪姓妻子已身亡，據了解，兩人均行動不便，疑因無法逃生而喪生。

(中時電子報)

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