好市多再現經典夯貨！網友：要價逾萬海軍椅不怕魚雷炸

好市多賣場出現一張要價13999元的椅子。（圖擷自「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」）

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中時電子報
/綜合報導
圖為Emeco生產的多款海軍椅。（擷取自北歐櫥窗官網）

好市多是美式零售大賣場，不時會推出令人驚艷的夯物。連BURBERRY經典版風衣都賣的驚呼聲未歇，又出現新亮點好貨。今(19)有消費者po照，逛賣場看到售價13,999元的海軍椅，識貨的網友說，這可是「經典到不要不要的」百大名椅，品質堅固到「能承受魚雷轟炸」。

網友在臉書「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」貼文表示，在逛好市多賣場時發現這張13,999元的椅子。有人好奇，這椅子是「銾金擱包銀」嗎？貴得嚇死人，但內行人就說，「百大名椅，這經典到不要不要的，還基礎款，其實不貴」，賣場與台灣代理商官網的售價比較，足足便宜了9,101元。

Emeco創立於1944年，原本是間發跡於美國東岸的小公司，直到他們為美國海軍開發出Navy 1006海軍椅，以供美國海軍潛艦使用，從此鴻圖大展，廣受公家機構青睞，只差沒有成為奧林匹克選手指定用椅了。

北歐櫥窗對Emeco品牌有這樣的描述，每一張Navy Chair至少須經過77道嚴謹的手工製作程序，從切割、彎曲成型、焊接、到拋光打磨，整張椅子由鋁片彎曲交接而成，猶如將未經琢磨的骨架轉變為雕刻傑作的過程。

Emeco更是綠色設計的實踐者，每張椅子會以80%的回收鋁作為原料。全球各地設計旅店、餐廳、電影場景經常採用他們的椅子。

網友紛紛留言評價這張海軍椅，「喜歡椅子的，就會買很多」、「原來能承受魚雷轟炸的椅子」、「正版經典設計海軍椅耶天啊」、「超級間諜椅」。

(中時電子報)

文章來源：COSTCO 好市多 消費經驗分享區

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