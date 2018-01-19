預防失能！滿65歲長者 全台850個據點免費上課

衛福部照護司司長蔡淑鳳。（倪浩倫攝）

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我國老化速度嚴重，為讓長輩的健康能長長久久，降低進入「失能」的狀況，衛福部去年7月開始，在全台佈建850個「預防及延緩失能照護據點」，據點會頻繁開設像肌力訓練、營養諮詢等課程，至今服務超過1.7萬人，民眾只要年滿65歲，無論健康程度如何，都可免費到據點參加課程。衛福部強調，預計2020年達到2500個據點。

衛福部照護司去年啟動「預防及延緩失能照護計畫」，透過培訓師資，讓他們在據點內開課，提供健康、亞健康的老人參與，至今已培訓8647名老師、指導員和協助人員。中華民國職能治療師公會全聯會理事長張自強說，課程內容有肌力強化運動、生活功能重建訓練、社會參與、口腔保健、膳食營養及認知促進等6大類，透過這些課程，能達到預防失能、延緩失智、健康老化的目標。

照護司司長蔡淑鳳說，該計畫啟動後，至今全台據點已達850個，都是通過消防安檢、有負責人的場所，包括各地方衛生所、里民辦公室、閒置學校等，當中有25％的點設在僅佔5％人口的偏鄉離島；她補充，統計去年7~12月間，該計畫共服務1萬7140人，當中有66％屬於衰弱的老人，另有16％為輕中度失能失智老人、14％為健康與亞健康老人。

蔡淑鳳說，只要年滿65歲，便可到住家附近的「預防及延緩失能照護據點」報名免費上課，由於亞健康、衰弱的長者，是失智失能的高危險群，據點人員也會特別關心他們，並積極請他們重複回來上課，透過各種課程的訓練來達到維持健康、預防或延緩失能失智的目標。

(中時)

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