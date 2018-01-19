昔日戰友再反目 柯文哲批姚立明上節目亂講台北燈節

2018年01月19日 12:21 中時 張潼

台北燈節近日傳出諸多風暴，包括觀傳局長簡余晏請辭、副市長陳景峻私下找紙風車劇團參與、甚至市府顧問蔡壁如「插手」簽約等。市長柯文哲今對記者、名嘴動怒，指很多報導都是科幻小說，姚立明等名嘴也都在亂講，實在太過分。

距離農曆春節只剩不到1個月，往年都在年後舉辦的台北燈節也迫在眉睫，但簡余晏請辭後，爆出燈節還未簽約，雖新局長陳思宇上任後已立刻簽約，後續風波仍不斷，最後柯文哲指示陳景峻組專案小組負責善後，還多次對外表示，市長不會處理各項細節，交由專案小組處理。

不過，曾擔任柯文哲上屆選舉總幹事的姚立明卻在政論節目上直指，其實柯文哲對於招標、簽約問題都非常清楚，還自己去拜托別人，怎麼會不知道？對此，昨晚北市府發布新聞稿，措辭嚴厲指姚立明的說法為不實評論與臆測，「應自我反省」。

昔日戰友又反目，柯文哲今早仍餘怒未消，他直言很多名嘴的發言太過分了，例如先前有人說「郭柯配」，但其實他到現在根本連根郭台銘面對面見面都沒有，竟然還講到郭柯配？造謠該有個程度；至於姚立明所說，他事前根本不知道簡余晏在燈節還未簽約時就辭職，否則怎麼可能說讓她放假1個月，一定會要她把事情處理好，「那你姚立明在亂講什麼？」

此外，針對有報導先後稱陳景峻私下找紙風車辦燈節遊行、蔡壁如插手簽約事宜導致陳景峻在媒體上自稱很傷心，柯文哲也抱怨，記者不要寫得像是科幻小說，東湊西湊，缺的部分就自己補上去，已經要求發言人開記者會對外說明，不要讓謠言滿天飛。

柯文哲說，不要說陳景峻去找紙風車的李永豐，自己跟李也是朋友，紙風車辦反毒宣傳，他自己也有去站台啊，朋友歸朋友，不要寫得好像圖利廠商。柯還說，人家也不欠這筆錢，搞到現在這樣逃都來不及，怎麼還會幫忙（辦燈節遊行），所以接下來就是市府要自己處理了。

(中時)