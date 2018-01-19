七星山火山噴煙 道家稱龍脈震動 臥龍起 猛虎驚 天地能量會合 百年難得現象

2018年01月19日 12:12 中時電子報 綜合報導

1月17日台北市北投區發生41年來最大芮氏規模5.7的有感地震，讓民眾憂心七星山火山是否即將噴發？氣象局及中央地調所皆說明地震主因來自地層深處的板塊活動，並不會引起火山爆發，請民眾安心！

近日七星山東南麓噴出大量氣體，引發各界熱烈探討！位於七星山下的姜太公道埸逍遙道人，特別為此向姜太公請求賜卦，卦象顯示：

祥龍獻瑞，紫氣腾腾的七星山。(七星山道家文化提供)

「春雷震，夏風巽，臥龍起，猛虎驚，天地會合，道濟眾生！」此卦可說是百年難得的好兆頭！

逍遙道人指出，七星山近日異相頻頻，表示七星山龍脈屬臥龍，許久未動，而七星山又是世界級聖山，更是台灣龍脈所在，地底火山能量磁場強大，近日龍氣騰出，延著七星山龍脈灌氣下來，剛好結穴於陽明山姜太公道埸和七星山道家文化園的地理位置；懂得運用風水地理學的民眾，可利用此次百年難得的好機會，以移星轉斗的道家大法，得天、 地、人三合境界，也就是運用磁場科技原理，使人的運勢轉強！

逍遙道人建議，農曆春節將至，民眾不妨利用假日到陽明山姜太公道場拜拜祈福，姜太公道場在過年期間將舉辦求財旺運大法會，為民眾點七星燈與造生基，讓民眾有機會掌握此次良機！點七星燈可得天時，造生基可得地利，在狗年達天時、地利、人和的好運勢！

(中時電子報)