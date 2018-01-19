中正大學成教系打造「鄒族桌遊」 學習原住民文化

中正大學成教系師生耗時九個月，多次上山拜訪部落、訪問部落耆老，替鄒族量身訂做2套桌遊，要讓大家輕鬆認識原住民文化。（中正大學提供）

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旺報

「桌遊」也能學習鄒族文化、性別平等議題！中正大學成人及繼續教育系花費近9個月的時間，替鄒族量身訂做2套桌遊，內容參考鄉土教材、文化歷史等，並融入性別平等教育，讓玩家在一來一往抽取卡牌的過程中，輕鬆認識原住民文化，及學習兩性相互尊重的觀念。

幾位長輩圍在桌前一邊認真翻牌，一邊思考該留下或丟出手中哪張牌，另一桌正在搶答「男生因為要養家，所以薪水應該比較高」是否正確，還有其他人一起用族語唱歌。這是今（19日）在阿里山鄉山美部落文化健康站舉行的「性別平等成人學習教材發表會」現場，由中正大學成教系學生帶著原住民長輩玩起2套結合性別平等、鄒族文化議題的桌遊「今天晚上吃什麼」和「同鄒共濟之我才是勇士」。

為了發展專屬鄒族的桌遊，從去年5月起，中正成教系副教授王維旎與14位大學、研究所學生先從鄉土教材下手尋找素材，利用課餘時間多次上山拜訪部落，訪問部落耆老、踏查生態與文化風貌，深入瞭解鄒族文化，並把素材轉換成桌遊形式。學生團隊也請同樣是鄒族族人、中正台文所教授浦忠勇審查指導，教材經過多次編修後才進入部落教學。

「桌遊是很棒的成人教育教材，希望運用遊戲的方式，讓成人能輕鬆學習性別平等知識。」王維旎說，「今天晚上吃什麼」、「同鄒共濟之我才是勇士」這2套桌遊適合8歲以上者，也適合親子、祖孫同樂，可以一邊玩遊戲一邊學習性別平等、台灣原住民族「鄒族」的語言、傳統文化、歷史等。

王維旎表示，國內以原住民族為主的成人或高齡教育教材稀少，因此向教育部申請補助，針對中正大學的鄰居「鄒族」，提出「青銀共享好鄒道」方案，利用桌遊的形式發展教材內容。王維旎也說：「我們從性別角度重新理解鄒族文化，教材設計強化了女性意涵，而『好』字除了拆開為『女子』，也有良善、正向及相互尊重的概念。」

「這個計畫雖不是課堂的一部份，但學生參與意願高，願意花時間、心力付出相當難得。」王維旎說，學生到部落裡試教也大獲好評，而在教導部落族人玩桌遊的過程中，缺乏實際講授經驗的學生更能扮演學習促進者的角色，體驗鄒道的成人教育，向部落學習，從實做中增能，一同和鄒族人往更美好的方向發展。

(旺報)

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