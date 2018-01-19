影》超任性香爐？2分鐘看完艋舺11處景點驚奇

2018年01月19日 15:18 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

萬華剝皮寮。（達志影像／shutterstock提供）

提到萬華（舊名艋舺），你腦中第一個想到的是什麼？不少人對萬華留有負面印象，但國內就有在地導覽團隊，拍攝艋舺11處景點影片介紹，帶大家用2分鐘看見不一樣的萬華大驚奇，讓網友驚呼，「原來那麼好玩」。

許多人都去過龍山寺，但你可曾留意到香爐上的驚奇？(圖/擷取自「台北城市散步Taipei Walking Tour」影片)

年節將近，每年萬華龍山寺總會湧進大批信徒排隊點燈、祭拜，但除了必訪景點剝皮寮、龍山寺，還有哪些景點可以玩？「台北城市散步Taipei Walking Tour」近日拍攝的「2分鐘介紹艋舺」，以另類視角解說萬華旅遊，在網路掀起一波按讚與分享。

這間旅社不只有神手摺棉被，還是電影艋舺拍攝場景。(圖/擷取自「台北城市散步Taipei Walking Tour」影片)

新富町文化市場建築本體為馬蹄形。圖為北側弧形空間。（圖片提供／忠泰建築文化藝術基金會）

剝皮寮到底是「剝」什麼皮？龍山寺曾被「中二先民」占領？就連香爐造型也隱藏玄機！影片介紹萬華11處景點，包括打卡夯點萬華林宅、新富市場，能尋找片刻的安靜、喝杯咖啡；還有熱門MV拍攝景點的華江整宅、在天龍國種甘蔗的百年糖倉、五分埔起源地的艋舺服飾商圈，到最有味的復古旅社等。

此外，影片還提及，別以為龍山寺前的艋舺公園都是遊民，其實，他們當中不少是附近的居民，「只是很喜歡在這個Old School的社群平台互加好友」。

(中時電子報)