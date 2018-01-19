涉輸油至北韓 陳世憲吞藥獲救 出院怒嗆媒體

2018年01月19日 12:25 中時電子報 黃眉青 、中國時報 呂素麗 、 劉宥廷 、中國時報

陳原本戴著口罩的陳，見大批媒體突拿下口罩，喊冤他是被大陸栽贓，他不可能賣油給北韓。(呂素麗攝)

涉輸油至北韓商人陳世憲吞藥獲救 出院怒嗆媒體

(13:00更新，陳世憲獲救已離院)香港籍油輪「方向永嘉（Lighthouse Winmore）」遭南韓指控私運石油輸出北韓，租船涉案的高洋漁業負責人陳世憲，本月2日被高雄地檢署傳喚，以150萬交保。陳世憲19日早上驚傳在家吞安眠藥自殺，緊急送往大同醫院搶救，無生命危險11時餘已出院。

涉嫌租傭船香港籍貨船「方向永嘉（Lighthouse Winmore）」，在公海駁油給北韓，遭美國衛星拍下交由台灣偵辦，租船涉案的高雄商人陳世憲，被以150萬元交保，19日傳出吞安眠藥自殺，10點40分被送來大同醫院，由於生命跡象穩定在1個小時後已出院；陳見媒體大吐苦水，喊冤他是被大陸栽贓，不可能賣油給北韓，還痛罵台灣媒體沒素質。

據了解，陳世憲家住鹽埕區，吞安眠藥自殺後，家屬原有打119求救，隨後又再致電119取消，聲稱他們自己處理就好。陳世憲出院時坐在輪椅上，由家人護送離開，但原本戴著口罩的陳，見大批媒體突拿下口罩，喊冤他是被栽贓，他不可能賣油給北韓；一旁家人要他不要再說，還一直摀著他的嘴巴。

陳甚至大罵台灣人是孬種，只會自己人打自己人，還怒嗆台灣媒體沒有素質；陳的家人也很激動罵媒體會得到報應，隨後上車離去。

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