公教退撫基金縮水 全教總籲：年改草案應收回

2018年01月19日 13:07 旺報 李侑珊

蔡政府上台後推動公教年金改革，政府承諾將改革節省經費全數倒入，以延續退撫基金壽命，不過全國教師總工會總聯合會發現，新出爐的「公立學校退休教職員一次退休金與養老給付優惠存款辦法（草案）」不僅刻意降低計算基準，也刻意減少適用人數，讓倒入退撫基金的經費大幅縮水。

全教總表示，公教年金改革起源於退撫基金嚴重不足，政府承諾改革節省經費倒入公教退撫基金中，以延續退撫基金的年限，並減少年輕世代的負擔。此項承諾是許多公教人員支持年金改革的重要因素。

全教總認為，年金改革是為了世代互助，不是讓政府佔便宜。所以在新法中具體明訂：「退休教職員所得依第三十六條至第三十八條規定扣減後，各級政府每年所節省之退撫經費支出，應全數挹注退撫基金，不得挪作他用。」

「魔鬼藏在細節中」，全教總發現，依據教育部公告的「公立學校退休教職員一次退休金與養老給付優惠存款辦法（草案）」(下稱：草案)，在第四條的附表將辦理優惠存款金額的基準大幅降低，導致「可節省經費大幅縮水」。以一位具有4.5年舊制年資，107年8月1日退休的老師為例，原規定可存月數為13個月本俸，金額為629395元，每月18%利息為9441元；依草案規定，只能存4個月本俸，金額為193660元，每月18%利息為2905元，每月相差6536元，一年少倒入78432元，相當於節省經費的70%不會倒入退撫基金。

不僅如此，草案第十七條規定挹注退撫基金的計算方式，第二款明定僅有辦理優惠存款人員才列入改革節省經費之計算。由於新法有天花板之上限，將使優惠存款有歸零之可能。所以107年7月1日以後退休之公教人員，絕大部分都不會辦理優惠存款。如此一來，約有11萬(16000人*7年)具有舊年資公教人員的優存金額不會被列入計算，若以餘命82歲計算，等於近三千億本該倒入退撫基金的節省經費消失不見。

全教總支持改革的一個很重要的因素是基於世代互助，為了讓年金永續，改革節省的經費全數倒入是全教總及許多公教人員支持改革的重要原因。然而，這一項美意、政府的承諾，卻在一個辦法中完全破功，不僅計算基準刻意降低，也刻意排除適用人員，讓改革節省經費大幅縮水。這是政府的承諾落空，這是算計用盡的故意卸責。

全教總理事長張旭政說，公教人員年金改革大勢底定，但在「公立學校退休教職員優惠存款辦法」第4條將優惠存款基準大幅降低，第17條第2款更明訂優惠存款人員才列入改革節省經費的計算，後續的辦法出現非常嚴重的問題，因新法優惠存款有天花板的上限，使優惠存款有歸零的可能，推斷今年7月1日退休後的軍公教人員，大部分都不會辦理優惠存款，對此，他呼籲教育部與考試院應盡速將草案收回去，否則年改將僅是一場騙局。

(旺報)