法國乳品大廠出包 新安琪兒等29項奶粉全面預防下架

2018年01月19日 12:54 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

法國乳品大廠問題奶粉延燒，食品藥物管理署今(19)日指出，法國廠商15日通知我國，基於最大限度的預防性原則，將回收各輸入商有關產品。食藥署表示，已於16日要求國內有關奶粉品牌下架，截至今日下午2時回收有9萬罐產品；提醒業者應配合原廠政策停止販售，務必預防性下架產品。

新安琪兒、桂格進口奶粉出包 下架29項產品有這些

法國Lactalis集團去年爆發問題奶粉，食藥署去年12月11日及22日依法國召回清單，要求業者回收疑似受影響批號產品。近日因法國Lactalis集團為確保疑似受影響批號問題產品回收完全及便利回收作業，因此將回收產品範圍擴大到Craon工廠生產的所有產品，不論生產日期及批號，全數召回。

為保障消費者權益，食藥署要求所有由Craon工廠 (製造廠名稱：CELIA-LAITERIE DE CRAON，製造廠地址：BP 12-53400 CRAON, FRANCE) 生產所有奶粉產品，目前仍在販售者，應停止販售。另有購買到任一須下架產品的消費者，也可向業者進行退貨要求。

食藥署表示，經查國內有端強、友華、佳格3家業者輸入法國Lactalis集團Craon工廠生產奶粉產品，共計29品項，業者應將該等產品全數下架。截至今日下午2時為止，全台回收有9萬罐奶粉。食藥署亦啟動後市場販售端稽查，確認全台嬰幼兒商店有關產品下架情形，確保民眾食用安全與安心。

食藥署重申，業者應依食品安全衛生管理法第7條第5項應即主動停止販售。同法第4條第5項第2款，如業者未於期限前下架，得依同法第47條處以新台幣3到300萬元罰鍰。

(中時電子報)