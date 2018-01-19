歡度119消防節 新北獨家體驗『火線救援!』VR科技

2018年01月19日 13:11 中時電子報 吳家詮

慶祝消防節，新北市政府消防局於今天上午在板橋第一運動場運動廣場舉辦「新北市119消防節誌慶活動」。（吳家詮翻攝）

慶祝1月19日消防節到來，新北市政府消防局於今天上午9時在板橋第一運動場運動廣場舉辦「新北市119消防節誌慶活動」，活動中邀請2018新北市消防平安大使代言人-柯宏育與葉詔碩及消防局的防災吉祥物們-犀牛哥與平安六小福齊登場與市民相見歡!

活動開場有一支由國家地理精心製作、以新北市政府消防局為主題並深入刻劃打火英雄為了保護市民安全、如何面對火災現場而無懼地進行搶救任務的「綻放真台灣6：終極英雄-獵火人」紀錄片精彩花絮進行全台首播!

消防局長黃德清表示：本次119消防節活動主題為「新北科技防災NO.1!」，就是要藉由這次活動呈現消防局在推動防災工作的方法及目標中，秉持著不懈的努力，適時結合時下科技不斷推陳出新，在今年能率全國之先、推出俗稱「VR」的虛擬實境體感動作裝置，讓有興趣學習防災觀念的民眾只要來消防局就能認識到各種平常可能不會接觸到的消防安全設備，還讓你能實際動手操作，達到非常逼真的宣導效果；透過將宣導流程的數位化，就好像派了一個消防的天使貼身指導你如何認識消防安全設備、如何注意居家安全，活動當日也是這套VR裝置的首度曝光，開放給所有市民朋友都能親臨體驗!

另外也將展示目前領先全國、功能最完善的地震體驗車等設備，還有很多項能與大、小朋友加強互動的動態體驗宣導闖關活動!! 本次活動由國際媒體頻道「國家地理」的共同參與，對於如何展現出本市消防隊員崇高、願意為每一位新北市民冒險犯難的使命，以及發揮消防專業的消防意象，首播了這支「綻放真台灣6：終極英雄-獵火人」令人非常感動的紀錄片花絮!

而現場推出的消防主題趣味互動式宣導闖關活動以及場邊豐富多元的兒童遊戲區、消防主題手作體驗區以及結合「廉潔」主題而推出的廉政闖關遊戲攤位、美食餐車饗宴等活動內容，都是為了在119這一天，能夠讓更多市民朋友參與我們，一起體驗能夠保護家人的寶貴防災知識。

(中時電子報)