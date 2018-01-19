高鐵寒冬捐血活動 董座、執行長挽袖響應

2018年01月19日 13:04 工商 陳昱光

台灣高鐵「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動今（19）日在南港總公司舉辦，高鐵董事長江耀宗、執行長鄭光遠也以實際行動響應，率先挽起衣袖、捐出熱血，高鐵員工及民眾紛紛熱情響應。

江耀宗指出，每年農曆春節前夕，各地用血需求偏高，台灣高鐵公司為善盡企業社會責任，自2012年起持續舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」活動。本次是第六度舉辦，自去年11月10日（五）從高鐵桃園站起跑以來，已巡迴高鐵10個車站，今天在南港總公司則是第11場。儘管天氣寒冷，但高鐵員工與民眾的熱情絲毫不減，讓本次活動獲得較以往更加熱烈的迴響。

今年台灣高鐵「寒冬送暖 捐血傳愛」10場活動，已吸引1,177人參加，共募得1,733袋熱血，打破以往紀錄。

高鐵指出，過去曾五度舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」活動，累計至本次前10場共募得5千袋熱血。本次最後一場「寒冬送暖 捐血傳愛」活動，將於下周五（26日）在高鐵左營站舉行，台灣高鐵呼籲民眾把握最後機會，共襄盛舉，希望一舉為本次募得超過2千袋熱血，幫助需要幫助的人。

此外，台灣高鐵為表達對捐血人的感謝，特別贈送每一位捐血人兼具環保、實用且美觀的「台灣高鐵收納式後背包」，鼓勵民眾樂於捐血助人。

(工商)