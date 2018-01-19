丹麥哥本哈根基礎建設基金 建國科大和中鋼領先全球首創「離岸風電維護運轉學徒制」

2018年01月19日 13:11 中時 吳敏菁

丹麥哥本哈根基礎建設基金、彰化建國科技大學及中國鋼鐵股份有限公司，在彰化縣政府牽線下，19日上午簽訂產學合作備忘錄。（吳敏菁攝）

「離岸風電維護運轉學徒制」課程示範。（吳敏菁攝）

丹麥哥本哈根基礎建設基金、彰化建國科技大學及中國鋼鐵股份有限公司19日上午簽訂產學合作備忘錄，３方攜手打造全國首創「離岸風電維護運轉學徒制」，計畫分為種子教師與專才學生培訓，將邀請世界級丹麥風能學院講師來台授課，表現優異的學生亦有機會遠赴歐洲進行技術證照訓練，且將獲得哥本哈根基礎建設基金於彰濱外海獨立開發或與中鋼合作開發的風場優先錄用。

今天簽約，彰化縣長魏明谷、CIP台灣區計畫執行長侯奕愷、建國科技大學董事長吳聯星、校長陳繁興、中國鋼鐵公司執行副總王錫欽等人與會。

魏明谷說，彰化外海更擁有全世界優良的離岸風場，縣府推動彰化外海建置離岸風電，招商引資成果斐然，綠能開發已經到位，未來不僅要進入綠能產品的使用，更要培養綠能相關的人才。這次更進一步將在地培訓這些風電的技術人才，透過合作，學生在大二、大三學習課程後，大四便可到歐洲去實地學習數月，學費將由丹麥哥本哈根基礎建設基金負擔，建國科技大學拔得頭籌，成為全台灣第一所在地培養風力發電機電技術人才的大學。

CIP台灣區計畫執行長侯奕愷表示，本土化最重要核心是人，將資源投資在人才身上，最重要的是投資在彰化的年輕人身上，這不僅是在台灣第一個完整維護運轉學徒制，也是世界上第一個由開發商與學校直接推動的維運學徒制。他更舉例6年多前在英國有推動類似的計畫，當時創立計畫時有8位年輕學徒參與長期學徒制，時至今日都還在維護運轉領域活躍，有些更躋身到高階主管地位。

侯奕愷強調，維護運轉不僅要在地化，更要百分之百的「彰化化」，維護運轉百分之百在彰化，藉由長期完整的學徒制歷程，讓學子未來都能在彰化的離岸風場服務。維護運轉是個穩定且長達20到25年的產業，期望讓在地學子優先能加入這項領頭產業

，而且課程設計上並非侷限性，當學生們走過完整學徒制後，將具備有國際風場工作能力，讓學子未來能「立足彰化、放眼國際」。

建國科技大學校長陳繁興表示，建國科技大學非常榮幸，搶到亞洲第一張門票進入離岸風電的電廠。這是一個跨領域的學程，在挑選學生的時候，將以工程學院學生為主，包括機械電機自動化、電子通訊等，前半段18個月基本課程在學校上課，後半段18個月則前往CIP所安排的風場實習，並將學生視為正式員工，給予全額薪資以及必要設備與配備。實習後，CIP會再將優秀學生送到丹麥接受4個月的實習，訓練完成後還要接受一個國際的考照，校方也將開設英文課程加強參與學程的學生的英文與專業能力。

中國鋼鐵公司執行副總王錫欽說，這次的簽訂儀式代表中鋼全力推動離岸風電在地化，又往前邁進了一步，跟CIP與DPA合作開發29號風場，主要的目的是要將在地化產業能量的建構提供一個操演的舞台，以及成果落實應用的出路，29號風場的策略及意義與其他風場有所不同，中鋼以人才為本，希望此次簽訂的合作備忘錄，能培育出未來產業所需的人才。

(中時)