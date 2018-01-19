忘拉手剎車 小貨車暴衝進店面 撞斷水泥柱

小貨車撞進手機行，連人行道的水泥柱都被撞斷。（蔡依珍翻攝）

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小貨車撞進手機行，連人行道的水泥柱都被撞斷。（蔡依珍翻攝）
小貨車撞進手機行，連人行道的水泥柱都被撞斷。（蔡依珍翻攝）
小貨車撞進手機行，連人行道的水泥柱都被撞斷。（蔡依珍翻攝）

糊塗的王姓司機，18日晚間駕駛小貨車到南崁停靠路邊買東西，忘記拉手煞車，小貨車一路向前滑行逾60公尺，驚險穿越十字路口，撞進路旁店家才停下，造成手機行玻璃門與鐵捲門毀損，所幸路過駕駛、行人和店家都沒有人員受傷，警方依規定受理，並釐清肇事責任。

一輛3.5噸的快遞公司小貨車，18日晚間9點多，突然斜向穿越十字路口向前衝，一路撞斷人行道上的水泥柱、撞倒2台機車後，最後衝進蘆竹區南崁路上的一間手機行才停下，造成手機行玻璃門破損、鐵捲門歪斜，突如其來的意外和巨大聲響嚇壞店員和路人。

車主王姓貨運司機發現釀禍，連忙追上賠不是，向警供稱，開車行經蘆竹區南崁路時，將車子暫停路邊、下車購物，卻疑似忘記拉手剎車，車子在斜坡一路向下滑動肇事，頻頻道歉。

警方到場後調閱監視器，發現小貨車停靠點和手機行約60公尺，途中還穿越車水馬龍的十字路口，才撞進店家，全程不到1分鐘，重力加速度，連路邊的實心水泥柱都應聲斷裂，往前噴飛，可見力道猛烈，所幸駕駛和路人紛紛閃避，沒有釀人員傷亡，是不幸中的大幸。

手機行的損失仍待估計，蘆竹警方也將釐清肇責，後續賠償也由快遞司機和手機行、2機車車主洽談中。

(中時)

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