涉關說違建拆除 廖正良稱手勢比3是「OK」非索賄

新北市議員廖正良替違建關說工務局，並索賄30萬，但他辯稱手勢代表OK，並非價錢。（李文正攝）

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新北市議員廖正良向拆除大隊關說，暫緩拆除汐止山區大型鐵皮違建，檢方將廖等人依貪汙罪起訴，士林地院開庭審理，廖否認收賄、施壓，但張姓包商反，廖伸出「中指、無名指、小指」比出3，張說「就是那個意思」，法官問：「哪個意思？」，張才說討論後應該是那個價碼，但廖辯稱是「OK」，非指30萬，庭末廖以3月間議會要去俄羅斯考察，希望能延後開庭，法官諭知3月30日再次開庭。

檢方起訴，廖正良接受民眾請託，關說新北市汐萬路一處屢遭檢舉的違建，2015年4月中，將市民服務表蓋上「新北市議員廖正良敬託」，傳真給拆除大隊，希望能暫緩、不拆，但大型鐵皮屋屢遭檢舉，拆除大隊f確定在10月間執行，業者與張姓包商立刻到服務處找議員，此時，廖以手勢比出「3」包商與業主的妻舅討論後，決定在11月27日，將現金30萬放置在茶葉袋內，登門拜訪廖正良交付賄款，檢方以貪汙罪起訴。

廖正良剛開始說，沒有比手勢，又改稱不記得，最後說，就算有比手勢，也是「OK」的意思，是包商等人誤會，以為是價錢。

遭起訴的張姓包商說，從郵局提領30萬現金，交給廖姓包商，一同進入服務處，他在一旁「玩手機」，不清楚他們談論的內容，之後就先行離開，並不知道現金來的去向。

法官問到底3是什麼意思？張回答：「就是那個意思！」法官又問：「哪個意思？」張一度裝傻，接著說，與業主討論後，應該是30萬行情，3萬太少、300萬太多，但都不是廖正良所說的「OK」的意思。

廖的辯護人抗辯，議員是接受人民陳情，給新北市政府建議，不是職務上行為，而且張姓包商說詞前後矛盾。廖正良辯稱，他沒有「施壓」，也沒有收賄，但並未交代30萬後來的去向，庭後則大喊「很委屈」。

(中時)

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