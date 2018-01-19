新竹高中朝會升旗典禮 走入歷史

新竹高中校務會議18日決議，下學期起取消朝會，升旗典禮正式走入歷史。（陳育賢翻攝）

友善列印
中時

有近百年歷史的新竹高中朝會與升旗典禮，原本僅剩每周1次，不過，校方18日舉行校務會議，決議自下學期起廢除朝會，學生統一於7點50分到校即可，校方也表示，原本在朝會要宣達的重要事項，未來將改以月會方式宣布，不會受到影響。

新竹高中指出，教育部去年通令全國高中職，每周至少2天可延後到校，因此每周有2天是上午7點30分前到校、3天7點50分前到校，朝會時間則為每周二上午7點30分。

但因為到校的時間有兩種，學生與家長常會搞錯，也影響接送問題，校務會議因而決議下個學期起學生統一於7點50分前到校，同時也取消朝會，而過去在朝會向學生宣達重要事項的方式，將會改以月會方式宣布。

臉書《新竹高中班聯會》在19日凌晨就在臉書貼出「朝會、早自習廢除」，本校經校務會議表決，通過自2017學年度第學期起，上學時間改為07:50，朝會取消。T-Sata（臺灣學生自治教育推廣協會）也貼文恭喜新竹高中，指「高中學權大步走！」，恭喜新竹高中班聯會的夥伴，在爭取彈性上學的部分…，現在的夥伴越來越年輕有活力啦！大家一起加油，爭取更民主的校園。

而網友與學生的反應則不一，有人大表贊同，並認為朝會根本已經國軍化、根本沒啥意義。也有人「無感」，覺得每周1次已經很少了，若遇下雨，常常1個月也沒幾次，有沒有要朝會沒啥重要，不過，能夠晚點到校，這點倒是非常贊成，至少上學不用這麼趕了。不過也有人認為，朝會升旗是精神的象徵，某些傳統仍應該維持下去。

(中時)

把教室帶到新加坡 竹市小學生跨… 平昌冬季奧運限定版可口可樂 頂…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。