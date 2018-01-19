新竹高中朝會升旗典禮 走入歷史

2018年01月19日 14:44 中時 陳育賢

有近百年歷史的新竹高中朝會與升旗典禮，原本僅剩每周1次，不過，校方18日舉行校務會議，決議自下學期起廢除朝會，學生統一於7點50分到校即可，校方也表示，原本在朝會要宣達的重要事項，未來將改以月會方式宣布，不會受到影響。

新竹高中指出，教育部去年通令全國高中職，每周至少2天可延後到校，因此每周有2天是上午7點30分前到校、3天7點50分前到校，朝會時間則為每周二上午7點30分。

但因為到校的時間有兩種，學生與家長常會搞錯，也影響接送問題，校務會議因而決議下個學期起學生統一於7點50分前到校，同時也取消朝會，而過去在朝會向學生宣達重要事項的方式，將會改以月會方式宣布。

臉書《新竹高中班聯會》在19日凌晨就在臉書貼出「朝會、早自習廢除」，本校經校務會議表決，通過自2017學年度第學期起，上學時間改為07:50，朝會取消。T-Sata（臺灣學生自治教育推廣協會）也貼文恭喜新竹高中，指「高中學權大步走！」，恭喜新竹高中班聯會的夥伴，在爭取彈性上學的部分…，現在的夥伴越來越年輕有活力啦！大家一起加油，爭取更民主的校園。

而網友與學生的反應則不一，有人大表贊同，並認為朝會根本已經國軍化、根本沒啥意義。也有人「無感」，覺得每周1次已經很少了，若遇下雨，常常1個月也沒幾次，有沒有要朝會沒啥重要，不過，能夠晚點到校，這點倒是非常贊成，至少上學不用這麼趕了。不過也有人認為，朝會升旗是精神的象徵，某些傳統仍應該維持下去。

(中時)