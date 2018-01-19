陸春節前再添一交通動脈 渝貴高鐵月底通車

2018年01月19日 14:43 中時電子報 李靖棠

據大陸澎湃新聞網報導，持續快速發展的大陸高鐵，將在今年春節前夕再添一條交通動脈；中國鐵路成都局集團證實，連結貴州與重慶兩地的渝貴高鐵，確定於本月25日全線通車。這條耗時7年多的高鐵，也將繼西成高鐵開通後，成為過往受地形所限的西南地區，交通運輸速度更上層樓。月底完工通車後，貴陽至重慶之間的旅行時間，將從現今的10小時，大幅縮減為2小時；貴陽至成都之間也只需3.5小時的距離，讓來往商旅和貨運更加快速便利。

渝貴鐵路將啟用 廣州到重慶6小時

從2010年開始動工，從重慶西站出發、途經綦江、桐梓、遵義、息烽，終點為貴陽北站的渝貴高鐵，全長約347公里、共設有12座車站，最高時速設計為200公里，總投資經費約531.09億人民幣（約2,425.9億台幣）。受到貴州境內喀斯特地形與多山多穀影響，渝貴高鐵途中有打通了眾多隧道與新建橋樑，包含長5.3公里的新白沙沱長江特大橋和1.1公里長的夜郎河雙線特大橋。這高鐵將使用CRH2A非統型動車組，車組最高時速可達250公里。

正在試車的渝貴高鐵動車組，途經桐梓車站。（圖/新華社）

由於貴州境內多山和喀斯特地形，讓渝貴高鐵沿途擁有不少隧道與長度驚人的大橋。（圖/中新社）

渝貴高鐵通車後，不僅讓大陸西南省份春節春運得以疏散，未來更將與蘭渝鐵路、貴廣客專等幹線連結，讓大陸西南與華南地區得以快速連結；據估算，未來重慶至廣州，最快的鐵路旅行時間將從現在約12小時，大幅縮短至7小時10分。此外，除了往珠三角地區外，也將首次從成都重慶開通往雲南昆明的高速動車，重慶到昆明耗時將縮短至4小時10分、而從成都出發，也將在7小時內抵達。

(中時電子報)