基隆拓寬道路釀2死1傷 下游包商起訴

基隆市基隆市月眉路拓寬工程去年3月發生鋼模墜落工安意外，造成3名印尼籍勞工2死1傷，基隆地檢署今（19）日調查終結，依業務過失致死罪、違反就業服務法起訴陳姓包商。（李其樺翻攝）

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基隆市基隆市月眉路拓寬工程去年3月發生鋼模墜落工安意外，造成3名印尼籍勞工2死1傷，基隆地檢署今（19）日調查終結，依業務過失致死罪、違反就業服務法起訴陳姓包商。圖為月眉路施工現況。（李其樺翻攝）

基隆市月眉路拓寬工程去年3月發生鋼模墜落工安意外，造成3名印尼籍勞工2死1傷，案發後承攬模板工程的下游陳姓包商，被移民署查出雇用非法外勞，一併函送偵辦，基隆地檢署今（19）日調查終結，依業務過失致死罪、違反就業服務法起訴陳姓包商。

檢方調查，大藍營造有限公司向基隆市政府標得「月眉路都市計畫道路改善拓寬工程第二標」，將該工程模板工程部分如橋墩基礎模板、橋墩柱及帽梁模板、橋面板、擋土牆模板及水溝模板部分交由陳姓包商施作。

陳姓包商從去年1月以每日1000到1200元工資，雇用5名印尼籍和越南籍非法外勞在月眉路工地從事鋼製模板組拆除作業。去年3月27日上午7點半，3名印尼籍勞工在工地進行墩柱模板組拆除作業時，未指派主管到場監工，結果施工時發生鋼製模板倒塌，2名印尼籍外勞從高處墜落，全身多處骨折當場死亡，另名印尼籍外勞則重傷送醫。

案發後陳姓包商被基隆市政府依業務過失致死罪向地檢署告發；另外，移民署專勤隊查出2015年就曾雇用非法外勞從事清潔工作，遭新北市政府裁罰25萬元，依違反就業服務法告發，陳男偵訊時坦承犯行，檢察官依業務過失致死、違反就業服務法起訴陳姓包商。

基隆地檢署襄閱主任檢察官周啟勇表示，案發時陳姓包商未指派模板支撐作業主管到場指揮勞工作業，確認剛模板及構台拆除順序，確認安全衛生設備及措施有效，且疏未注意上下設備確實連接結構體，才造成工安意外，認定陳姓包商涉犯業務過失致死罪嫌。

(中時)

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