183公分鮮肉男搭北捷與搭訕男回住 遭色魔摸下體15秒

2018年01月19日 15:01 中時電子報 張國欽

一名23歲男子阿明（化名）指控，2016年11月23日晚間確定應徵上台北市一間夜店，因太晚搭不到北捷末班車，也無法到朋友家睡，就有一位50多歲劉姓男子對他搭訕，說自己是中部人且有老婆小孩，因時間太晚也沒有搭到末班車，問他要不要將就一下一起去睡旅館。同意後劉男洗完澡時問阿明需不需要按摩，且不顧他的拒絕，開始按壓他的手臂與胸部，還拉下他內褲摸生殖器15秒。但法官認為，阿明183 公分、72公斤，「如發生肢體衝突，當可輕易制伏被告」，因此判劉男無罪。

阿明控訴說，劉男當時看起來很老實溫和，因不想睡車站就跟他去睡旅館。他表示，有想過把褲子穿上再睡，但因劉男勸說大家都是男人，以覺得舒服方式睡覺，於是就只穿內褲在床上玩手機，沒穿衣服，不料，劉男洗完澡後問他要不要按摩，且不顧他的拒絕，開始按壓他的手臂與胸部，還拉下他內褲摸生殖器15秒。

劉男否認犯行，辯稱以為阿明是同志，見對方只穿內褲，以為在引誘他，「我打破沈默，主動示愛」，按摩過程中，有親阿明的臉部，以手碰觸胸部、鼠蹊部，但沒伸進去摸生殖器，更沒有撫摸達15秒之久。

台北地方法院法官認為，原告證稱自己183 公分、72公斤，而被告50多歲，身高、體型及年齡上明顯有差距，如發生肢體衝突，原告可輕易制伏被告，「如何以違反告訴人意願的方法對告訴人猥褻」。

法官說，被告試探、挑逗告訴人的行為，固非原告所願、深感震驚、心生不快，然被告辯稱，確認原告無與其發生性行為意願時，即無勉強對方，實無法認定被告主觀上有以強制手段、違反告訴人意願的方式猥褻行為，且檢察官提出的直接證據和間接證據，無法認定劉強制猥褻，因此無罪。全案可上訴。

(中時電子報)