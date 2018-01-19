2018年01月19日 14:46 中時 林郁平 、 李昀

台北松菸文創大樓繼去年11月之後，再度被人開槍示警。（報系資料照 鄭任南攝）

松菸文創再傳槍響！歹徒開完3槍搭小黃落跑

台北市松菸文創園區去年底發生歹徒闖入大樓內的富邦建設開槍案，警方順利偵破後，19日中午又發生有歹徒在園區外的馬路，對空鳴槍3槍的案件，轄區信義分局正積極偵辦中。

警方調查，19日下午1時許，歹徒搭車到園區外，隨後下車持槍對空鳴槍，之後又搭車逃逸無蹤，警方到場起獲3個彈殼。目前正在追查歹徒，釐清是否與上次槍擊案有關及開槍原因。

台北松菸文創去年11月1日中午12點多，遭歹徒進到富邦大樓7樓的富邦建設公司，在公司外長廊朝天花板開了1槍後，混在人群中逃逸，警方專案小組查出，槍擊可能與富邦建設工程土方有關。

北市刑大去年12月26日在雲林逮捕29歲翁姓嫌犯，起出作案的改造手槍。警方初步調查，開槍原因可能與富邦建設在北市中山區及信義區2件新建大樓工程土方標案有關，某幫派不滿被拒絕參與競標，到雲林找來槍手開槍示威。

據悉，富邦建設在中山區及信義區各有一塊建地，日前準備興建新辦大樓，陸續對外發標，其中土方工程由某廠商得標後，卻發生牛埔幫及松聯幫分子出面要求分一杯羹，但被富邦建設拒絕，幫派兄弟不滿於是找來槍手前往開槍示威。

(中時)