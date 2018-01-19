影》中共空軍殲20開始進行視距外空戰訓練

2018年01月19日 15:01 中時電子報 喻華德

中共空軍10日發表新聞表示， 殲20、運20、殲16、殲10C和轟6K等新型戰機展新年的訓練任務，其中影片曝光殲20進行「視距外空戰」、「大象走路」及「夜航訓練」科目，表示殲20距離執行「戰鬥空軍巡邏」任務

1月11日中共空軍發表宣傳片《為打贏起飛》

據微信公眾號「軍武次位面」分析，多架殲20以最小距離在跑道上滑行，如同美軍「大象走路」的場景，在實戰中可在短時間內讓大量戰機升空，快速組成空戰編隊。在此之前，世界上成軍的第五代戰機只有F-22猛禽式及F-35閃電二式，美軍經常以F-22「大象走路」展示軍力，而隨著殲20量產撥交部隊，中共空軍終於也可以用匿蹤戰機「大象走路」。

據維基百科資料，大象走路意旨大量飛機在起飛前以「最小間距」，密集編隊在跑道上滑行，因首尾相連看似如同大象排隊走向水源，因此稱為大象走路，為「最大架次升空」（maximum sortie surge）的代稱。國內軍事專家表示大象走路可展現強大的後勤能力，因為若妥善率不足，就沒有足夠數量的飛機可以以此方式密集編隊起飛。

圖為空軍第三聯隊經國號戰機，在103年1月13日春節巡曳時展示「大象走路」。（圖/郭元宏提供）

從去年7月朱日和閱兵殲20三機編隊，到11月五機編隊飛行訓練，到如今多架殲20大象走路，顯示殲20已穩定量產。據外界猜測約有超過20架殲20撥交部隊，並以每月3架的速度量產。未來數年內，中共空軍將邁入以「四代機」為「骨幹」，「三代機」為「主體」的新型裝備體系。

軍武次位面分析影片

中共官方定義殲20為「第四代」戰機。國軍則是將F-CK-1經國號、幻象2000-5、F-16A/B等戰機定義為「二代機」，兩岸對「世代」的定義均與西方國家不同。

「軍武次位面」引述公開資料分析，一款新型戰機要形成戰力，需要經過目視與儀表飛行、多機編隊飛行、夜航及戰術科目訓練。對照官方公布影片，殲20在去年11月已完成編隊飛行等初級訓練科目。近期央視公布殲20夜航訓練畫面，夜航和部分戰術科目為開始執行「戰鬥空中巡邏」（CAP）前的考核項目，加上這次官方公開宣布殲20開始進行「超視距」空戰（BVR）訓練，表示殲20的成軍訓練已進入最後階段，距離達到「初始作戰能力」（IOC）指日可待。

(中時電子報)