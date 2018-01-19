阻台商家人團圓 洪孟楷怒批：蔡英文年夜飯您吃的下嗎？

總統蔡英文。（中時資料照）

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中時電子報

大陸本月4日啟用M503航路，民航局決定反制，176班兩岸春節加班機遭擱置，恐影響5萬旅客，讓台商怒轟蔡政府，沒一件事是做對的。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷認為，蔡英文政府斷加班機只是欺負台商出氣、難道要台商別回來團圓？隔著短短海峽的兩岸，卻在2018年要上演真實版「人在囧途3之民進黨不讓我回台」怒批「蔡英文總統，因為您阻止台商家人團圓，等到除夕那天年夜飯，您吃的下嗎？」。

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洪孟楷表示，M503航線啟用，民進黨政府事先不知消息、事後不知所措，而現在傳出制裁是不准航空公司申請春節加班機。這舉動只讓廣大春節想回台過年的台商更加一票難求、有家歸不得，蔡英文政府難道只會欺負台商出氣嗎？

現在蔡英文政府求助美日或國際組織被「已讀不回」，這才知民進黨跟國際間關係那麼薄弱，出事也沒人願意伸出援手！且農曆過年是團圓時刻，限縮加班機，不就擺明要對岸2百萬台商自己想辦法，洪孟楷質疑「是要他們游泳回台？還是渡輪？」

隔著短短海峽的兩岸，卻在2018年要上演真實版「人在囧途3之民進黨不讓我回台」，洪孟楷怒批「蔡英文總統，因為您阻止台商家人團圓，等到除夕那天年夜飯，您吃的下嗎？」

(中時電子報)

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文章來源：洪孟楷 臉書

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