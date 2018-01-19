愛妻退化成小四女童 小室哲哉認感情改變如父女

2018年01月19日 15:06 中時電子報 蔡曉婷

日本傳奇音樂教父小室哲哉今(19日)開記者會宣布退出演藝圈，外界認為不倫戀爆發是壓垮小室的最後一根稻草，但他今天再度否認，卻坦言愛妻KEIKO的狀況再度惡化，前年他形容KEIKO變成國一女生，今他則鬆口說：「她（KEIKO）現在就像國小4年級學生」，兩人的關係與其說是夫妻，不如說更像父女。

KEIKO在2001年10月因腦出血送醫，之後便淡出演藝圈積極復健，小室哲哉也一路相陪，2016年KEIKO在《徹子的房間》獻聲報近況，小室哲哉則透露KEIKO生病後變得健忘，言行如同國一女生，帶她去KTV唱歌，KEIKO竟忘了怎麼發聲，唱完第一段就覺得膩了，但對此小室哲哉當時表示「只要她健康就好」。

對於近日的不倫風波，小室哲哉今在記者會上澄清與護理師只是普通醫護關係，否認偷吃出軌，至於KEIKO的狀況，小室哲哉回應KEIKO現在舉動有如國小4年級女童，愛玩漢字填空，雖沒有全部答對，但能完成幾句，至於身體方面無其他後遺症。

兩人心智年紀差異變大，小室哲哉在記者會上表示跟妻子的交流溝通已經無法像大人般，也說很明白應該要互相支持、不能放棄，「但我開始疲累了，有過這樣的想法」，鬆口兩人感情起了變化，由夫妻變成似父女之情。

(中時電子報)