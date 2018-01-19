情人節撞期春節 安撫伴侶心有這些選擇

2018年01月19日 15:08 中時 林承彥

台中日月千禧酒店的情人節套餐依舊奢華澎湃，情人套餐每人2899元＋10％。（圖片／日月千禧酒店）

情人節限定特調盛裝在超萌的天鵝造型酒器中，合體後心心相映，浪漫破表，單杯NT$350元。（圖片／Asia 49亞洲料理及酒廊）

Asia 49亞洲料理及酒廊位於高樓，底下就是絕美的台北夜景。（圖片／Asia 49亞洲料理及酒廊）

今年農曆春節來得晚，除夕夜落在國曆的2月15日，也就是說2月14日西洋情人節將與春節連假接續，形成過完情人節馬上就要過年的有趣現象。由於節慶檔期重疊，今年情人節的市場有些許黯淡，不僅各大飯店較少推出情人節活動，就連花市以及禮品市場也熱不起來。

而網路的討論則明顯分成兩派，有些人覺得還是回家過年要緊，認為：「只要愛對了人，情人節每天都過」，今年就暫且以家庭為重。而另一種聲音則是把情人節跟新年一起過，直言「這就是帶女朋友回家見父母的絕佳時機」。

當然也有業者逆向操作，推出專屬情人節的優惠活動。位於台中的日月千禧酒店，向來以奢華頂級的美食著稱。今年情人節照舊以「和牛」、「龍蝦」化做愛神，要傳達滿滿的濃情蜜意。

這套情人節套餐主打以澳洲全和黑毛和牛AA9+作為主菜，另外還有鵝肝、波士頓龍蝦、北海道干貝等高檔食材作為陪襯。甜點「愛戀香蘋」則像顆鮮紅欲滴的蘋果，最外層是巧克力噴面，裏頭包裹著散發蘋果酒香的慕斯以及醃入青梅味道的蘋果果丁，底層還有非常香脆的伯爵紅茶脆餅，不僅擁有呼應戀情的酸甜滋味，視覺、味覺都充滿驚喜。

情人節有幾個元素不可忽視，除了佳餚美酒之外，夜景最能夠打動芳心。情人節這天也可選擇帶伴侶來新北市板橋最高的百揚大樓，從48樓到50樓，每一層皆是獨立餐廳，也都能欣賞到絕美的台北夜景。這三家餐廳都針對情人節推出專屬活動。其中最推薦的是位於49樓的「Asia 49亞洲料理及酒廊」。

「Asia 49亞洲料理及酒廊」技藝高超的調酒團隊特別設計了二款情人特調，分別是給男士的花生西裝與楓糖鬆餅以及給女士的天鵝頸的優雅禮服，前者是以楓糖漿調入琴酒，上桌前炙燒花生醬，充滿濃香誘惑；後者則是以自製伯爵茶糖漿，調入有著蜜香的琴酒，加上新鮮火龍果泥，酒色艷麗迷人。

★ 中國時報提醒您，飲酒過量有礙身體健康。

(中時)