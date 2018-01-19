勞資糾紛剛落幕 民雄「熊大庄」又傳遭砸店

熊大庄賣場遭竊賊破壞，現場凌亂不堪。（民眾提供）

友善列印
中時
翁聖勳
熊大庄16日貼出公告休園改裝，趕農曆年前與民眾見面。（翁聖勳攝）
熊大庄趕工改裝，期待農曆年前重新開放。（翁聖勳翻攝）

嘉義縣民雄鄉知名觀光工廠熊大庄，去年傳出勞資糾紛剛落幕，上星期三10號晚間打烊後又發生賣場器具遭砸、財物遭竊，16日上午貼出公告將休園改裝，卻被誤傳為公司已歇業。經記者稍早向業者求證，強調休園是為了重新改裝，趕在農曆年以全新面貌與民眾見面。

民雄頭橋工業區內熊大庄觀光工廠，是嘉義近年新興旅遊景點，以沈靜的森林為主題打造的可愛熊熊樂園3年前風光開幕，吸引國內外觀光團到訪，遊客絡繹不絕，遊覽車一台接一台，曾創下單日入園人數破萬榮景，可惜好景不常，旅客大多參觀完就離開，沒有實際消費加上入園免收管理費，去年初出現財務危機積欠員工薪資，幾經勞資協調後紛爭才結束。

園區業務總監凌明村表示，10日晚間賣場遭竊賊趁賣場打烊想撬開賣場收銀機、保險箱取走裡面現金不成功，憤而砸毀賣場設備洩憤近7、800萬硬體設備跟熊大商品，員工11日於上班時發現已通報警方協助追查。凌明村說，公司營運狀況一切正常，除了屏東枋山及宜蘭新園區，民雄園區即日起休園重新裝潢，期待農曆年與民眾見面。

警方表示，接獲報案當天立即循線追查，已有4名嫌犯到案，全案偵訊後依毀損、妨害自由罪嫌移送法辦。

(中時)

松菸文創再傳槍響！歹徒開完3槍… 毒蟲員警一家親 一串長官同僚都…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。