勞資糾紛剛落幕 民雄「熊大庄」又傳遭砸店

2018年01月19日 15:28 中時 翁聖勳

熊大庄16日貼出公告休園改裝，趕農曆年前與民眾見面。（翁聖勳攝）

熊大庄趕工改裝，期待農曆年前重新開放。（翁聖勳翻攝）

嘉義縣民雄鄉知名觀光工廠熊大庄，去年傳出勞資糾紛剛落幕，上星期三10號晚間打烊後又發生賣場器具遭砸、財物遭竊，16日上午貼出公告將休園改裝，卻被誤傳為公司已歇業。經記者稍早向業者求證，強調休園是為了重新改裝，趕在農曆年以全新面貌與民眾見面。

民雄頭橋工業區內熊大庄觀光工廠，是嘉義近年新興旅遊景點，以沈靜的森林為主題打造的可愛熊熊樂園3年前風光開幕，吸引國內外觀光團到訪，遊客絡繹不絕，遊覽車一台接一台，曾創下單日入園人數破萬榮景，可惜好景不常，旅客大多參觀完就離開，沒有實際消費加上入園免收管理費，去年初出現財務危機積欠員工薪資，幾經勞資協調後紛爭才結束。

園區業務總監凌明村表示，10日晚間賣場遭竊賊趁賣場打烊想撬開賣場收銀機、保險箱取走裡面現金不成功，憤而砸毀賣場設備洩憤近7、800萬硬體設備跟熊大商品，員工11日於上班時發現已通報警方協助追查。凌明村說，公司營運狀況一切正常，除了屏東枋山及宜蘭新園區，民雄園區即日起休園重新裝潢，期待農曆年與民眾見面。

警方表示，接獲報案當天立即循線追查，已有4名嫌犯到案，全案偵訊後依毀損、妨害自由罪嫌移送法辦。

(中時)