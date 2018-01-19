法汙染奶粉擴大 台再回收9萬多罐 29項下架清單

2018年01月19日 15:37 中時 倪浩倫

食藥署要求端強、友驊、佳格3家業者，將從法國西部克朗Craon工廠進口的所有產品進行預防性下架，共計29品項。（食藥署提供）

法國奶粉大廠拉克塔利斯Lactalis去年底爆出旗下奶粉遭沙門氏菌汙染，並陸續啟動數波的全球大規模回收。衛福部食藥署今宣布，本月15日再次接獲原廠通知，全面回收法國西部克朗Craon工廠生產的所有產品，國內包括端強、友驊、佳格共3家業者，合計29個品項，全數產品已於16日當晚完成下架，至今總計回收逾9萬罐產品，，已購買的民眾可向業者進行退換貨。

因應汙染奶粉事件，食藥署已於去年12月的11日和22日兩度通知國內廠商，下架原廠陸續通知的疑似受汙染產品品項；食藥署今日強調，原廠為了避免有漏網之魚，只要是法國西部克朗Craon工廠生產的產品，便採取全面的預防性下架，並於本月15日通知食藥署。

食藥署食品組簡技鄭維智說，食藥署接獲原廠通知後，便於16號通知國內有進口的３家業者：端強、友驊、佳格，於當日完成總計29個品項的產品下架，未完成下架者將依法開罰3~300萬元罰鍰。他強調，3家業者至今共回收了9萬多罐產品，食藥署也已於17日起便展開後市場稽查，到各通路確認產品下架進度，至今均未發現不合格的情事。

鄭維智說，若已購買到29品項的民眾，可跟各業者洽詢退換貨事宜。家業者、29品項如下：

端強實業：

新安琪兒SUPERCARE嬰兒奶粉900g、新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方 900g、

新安琪兒嬰兒奶粉-新配方900g、新安琪兒舒哺無乳糖嬰兒奶粉(原品名:新安琪兒無乳糖嬰兒奶粉) 900g、

新安琪兒H+1水解蛋白嬰兒奶粉-新配方900g、新安琪兒SUPER幼兒成長奶粉 900g、

新安琪兒SUPERCARE幼兒成長奶粉900g、新安琪兒幼兒成長奶粉乳鐵益菌1500g、

新安琪兒安哺成長奶粉900g、新安琪兒H+3成長水解蛋白配方 900g。

佳格食品：

桂格ProBaby特選嬰兒配方奶粉 新一代配方400g/900g、桂格ProBaby特選較大嬰兒配方奶粉 新一代配方900g、

桂格ProCare優質嬰兒配方奶粉 新一代配方900g、桂格ProCare優質較大嬰兒配方奶粉 新一代配方900g、

桂格守護成長奶粉1500g、桂格新世代成長奶粉 1500g

桂格MUST幼兒多力成長奶粉 1500g、桂格優質小朋友奶粉 乳鐵蛋白配方1500g

桂格優質成長奶粉 乳鐵蛋白配方1500g、桂格特選成長奶粉 藻精蛋白配方(法國製產品停止販售，其他國家生產之產品可正常銷售) 1500g。

友華生技：

金愛斯佳嬰兒水解蛋白配方 400g/900g、金愛斯佳酸化配方奶粉 400g/900g

金愛斯佳育嬰配方食品 900g、金愛斯佳舒兒水解蛋白嬰兒奶粉 900g

金愛斯佳舒兒水解蛋白幼兒成長配方 900g、金愛斯佳孕纖素(原品名:愛斯康孕纖素) 900g

愛斯康全家益健素 1500g、卡洛塔妮幼兒水解蛋白配方 800g

貝比卡兒HA水解蛋白幼兒配方 900g。

(中時)