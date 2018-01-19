因當年相親一句話 方季惟終身未嫁主因曝光！

方季惟上《改變的起點》聊相親往事。（圖／中視提供）

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方季惟分享人生故事。（圖／中視提供）
中視【改變的起點】專訪 永遠的軍中情人方季惟 。（影音／取自中視新聞 Youtube）

當年的「軍中情人」方季惟年近50，最近她上中視《改變的起點》專訪，首度吐露至今未嫁主因，原來她19歲時曾在媽媽勸說下參加相親，沒想到跟她見面的男士嫌棄她家窮，劈頭第一句話竟說：「妳不要嫁過來，全家也跟著一起過來！」讓方季惟受挫立刻拒絕該男，從此也對婚嫁一事產生陰影。

方季惟最近上《改變的起點》大方分享家庭故事，透露她幼年時家境原本小康，但因爸爸幫人作保，負債上千萬，導致她從國小三年級起就得靠爸爸摩托車接送，四處趕場唱歌賺錢，也因家道中落，母親便在她19歲那年提議：「早點相親趕快嫁人，就不用那麼辛苦了。」

方季惟透露，後來她點頭接受相親，卻遇到一名勢利眼的男生，對方嫌她家窮，開頭就挑明：「妳不要嫁過來，全家也跟著一起過來！」使她頓時自尊心全毀，又因從小認為雙親是生命的全部，無法割捨，於是她立刻反打臉這位男子說：「謝謝再聯絡」，從此與婚姻無緣。

1992年，方季惟當紅之際，被診斷罹患甲狀腺濾泡癌，開刀後鬼門關前走一遭，她決定離開歌壇，照顧爸媽並潛心修佛。這幾年她勤練瑜珈氣功，調養作息，並在《改變的起點》中示範獨創的梵音鼻腔共鳴，說明不只肺活量大增，鼻塞過敏的毛病也改善了，她透露這也是保持年輕體態的秘訣。

「40歲之前不要怕，40歲之後不要後悔！」方季惟很慶幸，她在年輕時努力打拚，近年來也享受智慧成熟後的淡定生活，她將這句話跟所有歌迷分享，呼籲大家不要怕低潮挫折，勇敢面對，也希望自己永遠不會老，笑說但那天不小心老了，臉上的皺紋也是「最甜蜜的自我」。

《改變的起點》播出時間

中視新聞台 1月21日(日) 晚間11點

中視綜合台 1月21日(日) 晚間12點

(中時電子報)

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