影》台積電扮托兒幼領頭羊 中科首間企業幼兒園開幕

2018年01月19日 16:44 中時 王文吉

台積電人力資源副總馬慧凡主持台積電幼兒園台中園開幕活動。（王文吉攝）

台中市副市長張光瑤期許台積電在台中多辦幾所幼兒園，若有多餘員額可開放非員工子女就讀。（王文吉攝）

台積電第四所幼兒園落腳中科園區，剪綵開幕後將在農曆年後提供托幼服務。（王文吉攝）

台積電幼兒園台中園規劃安全舒適的閱讀空間，提供幼兒安全舒適的學習環境。（王文吉攝）

台積電幼兒園鋪設安全防護地墊，採用安全認證的遊樂器材。（王文吉攝）

年近40歲的盧姓女員工盧姓女員工，得知台中園開幕，搶頭香替大兒子報名。（王文吉攝）

台積電幼兒園台中園位於中科十五A廠塔樓，開辦4班可收托106位台積電寶寶。（王文吉攝）

台積電幼兒園台中園戶外還有小朋友最愛的沙坑。（王文吉攝）

台積電辦托兒幼領頭羊 中科首間企業幼兒園開幕

幸福企業台積電第4所幼兒園19日在中科十五A廠開幕，預計可招收106位台積電寶寶。台中市副市長張光瑤參加剪綵儀式表示，台中市有托育一條龍，台積電則一馬當先，不只是科技業龍頭，也跨足辦教育，希望台中不要只有1所，最好多辦2、3所，甚至開放非員工子女也能就讀，並扮演領頭羊角色，帶動更多企業響應。

台積電幼兒園台中園開幕活動，由台積電人力資源副總馬慧凡主持，在祥獅獻瑞表演中揭開序幕，台中市副市長張光瑤、副秘書長郭坤明、勞動部勞動福祉退休司司長孫碧霞、中科管理局副局長施文芳等人都到場共襄盛舉。

馬慧凡表示，每年誕生的台積寶寶多達2600多位，目前在新竹、台南、台中共有4所台積電幼兒園，可收托520位幼兒；台中園室內佔地325坪、戶外103坪，採用綠建築設計及一級防火建材，共開辦4班收托106名2到6歲員工子女。

張光瑤感謝台積電一馬當先，在中科率先設立幼兒園，是產業界的模範。他還說，市府托育一條龍政策積極辦理中，但還有許多服務缺口需要企業大力支持，期許企業踴躍響應，相信一定能成功留住人才，讓台中更宜居。

孫碧霞說，工作者最關切如何兼顧工作與家庭，其中最關心的就是子女的托育，根據調查顯示，有企業托育服務的事業單位的流動率較低，確實可以留住人才，盼望有更多的事業單位能夠共同參與。

上班拚經濟，下班拚生育！台積電被譽為「上班、下班生產力都強」的企業，每年約誕生2600位台積電寶寶，盧姓女員工生第2胎之後，申請留職停薪2年，在家專心照料2名兒子，得知台中園開幕，搶頭香幫老大報名。

盧小姐說，跟其他私立幼兒園相比，台積電幼兒園收費便宜許多，而且師資比公立好，加上上下課有1小時左右彈性，不必趕著接小孩，她打算等小兒子上幼兒園，再重回職場工作，到時候已是年屆40的中年婦女，在台積電根本不用擔心二度就業問題！

台積電幼兒園台中園於今年1月由該公司職工福利委員會申請設立，園址設置在中科園區十五A廠塔樓，，每學期註冊費1萬8千元，月費9千元，設施全為圓弧無尖角的設計，並採用安全認證的遊樂器材，室內鋪設安全防護地墊，同時實施24小時監控錄影及門禁管理，提供幼兒安全舒適的學校環境。

除提供員工子女托育服務外，台積電幼兒園也推動親職教育及親子共讀，透過教養文章分享、親師座談會、親子活動等方式，鼓勵員工家長積極參與孩子的成長歷程，以教育專業來協助員工成為快樂稱職的父母。

(中時)