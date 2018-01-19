酒駕下場慘！酒後騎車自摔 服勞役修剪樹木摔斷腰

黃男躺在病床上大喊以後再也不敢酒駕了！（謝瓊雲攝）

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黃男對前來關心的彰化醫院院方人員吐苦水。（謝瓊雲攝）
彰化醫院神經外科主任趙紹清表示，黃男第2、3節腰椎骨折，後續還需要灌骨水泥和鋼釘固定手術。（謝瓊雲攝）

56歲黃姓男子去年2月酒後騎車自摔，鼻青臉腫被送醫又因酒駕被依公共危險罪名送辦，遭判處3個月有期徒刑，因付不出92000元罰金，只好聲請易服勞役，不料日前為社區修剪樹木時竟慘從樹上摔下腰椎骨折，衰事連連讓他直說，再也不敢酒後騎車了！

去年2月某天早上，黃男上工前喝了一杯補藥酒，騎車行經防汛道路時為閃避小狗，不慎打滑撞上護欄摔車受傷，民眾看見他倒臥路中趕緊報警送醫，全身多處挫傷、被送到衛福部彰化醫院急診；因酒測值達每公升0.35毫克，已經觸犯公共危險罪。

去年11月他被彰化地院簡易庭判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬2千元，他因沒錢繳納、改易服社會勞動役，需在6個月內工作552小時；他被分到埔鹽鄉豐澤村、南新村及溪湖鎮太平里，由3名村里長指派社區工作。

南新村長施正賀表示，本月15日星期一黃男等人前往隔壁豐澤村進行社區樹木修剪，原本都是兩人一組，事發時不知何故另一人不在現場，黃男爬到樹上鋸斷一根壓迫到民宅屋頂的樹枝，竟連人跟樹枝一起慘摔在地，當場腰部劇痛爬起不來。

原本從事園藝工作的黃男，因服勞動役辭去原本日領1300元的園藝工作，生活陷入拮据，如今連住院醫療費用都付不出來，又還有近400小時勞動役未服完，衰事纏身讓他不禁大嘆以後再也不酒駕了。

施正賀說，單身、獨居的黃男是埔心人，得知他摔傷後當天隨即趕到醫院了解傷勢，並以三巡關懷人生慈善會會長身分慈善會前往關心慰問，也勸他真的別再喝酒。

彰化醫院神經外科主任趙紹清表示，黃男第2、3節腰椎骨折，19日進行椎體成形術手術、灌骨水泥，可能還需再進行鋼釘固定等手術，由於黃男有健保欠費，醫藥費將由醫院社工協助處理。

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(中時)

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