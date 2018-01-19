勞動部培育機械領域人才 協助青年入中鋼

2018年01月19日 15:46 中時 吳江泉

朱建銘在勞動部職訓，結訓後更順利考取夢想中的中鋼。（吳江泉攝）

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署透過銲接班、電腦輔助精密機械實務與應用等班別，協助學員進入夢寐以求的中鋼集團。高屏澎東分署長程泰運指出，勞動部提供良好的學習環境及就業管道，供民眾培養一技之長，建立日後進入機械等相關領域的紮實基礎。

24歲的朱建銘，大學畢業後發現自己並沒有一技之長，有親人在勞動部上過職訓課，覺得很不錯，很推薦他去學技能。他說，從小爺爺開設機車行，很習慣維修、組裝機械的感覺，大學念了資訊工程發現跟想像中不同，除了學太雜、技能不夠專精，且大部分都在碰軟體，不太符合自己興趣。

因所非本科系的他因而決定報名勞動部高屏澎東分署的「電腦輔助精密機械實務與應用課程」，學習專業技能，職訓期間努力考取電腦輔助立體製圖丙級、車床丙級與機械加工乙級，結訓後更順利考取夢想中的中鋼。

27歲的王南傑本著自己對銲接等金屬熔接領域的熱忱，主動尋求金屬熔接相關課程，曾與師傅學過銲接，摸著摸著就摸出興趣，所以決定在退伍後找銲接職類課程，充實基礎。他說，勞動部課程所打下的基礎相當重要，能省去學員因自己摸索失敗所浪費的時間，更有利於完成公司交辦的各種挑戰。

於職訓期間考取半自動電銲、氬氣鎢極電銲、手工電銲等證照，王南傑認為累積實務經驗及培養一技之長重要，就在學期間就已進入中鋼構承包公司實習，並選擇勞動部課程培養電銲基礎，最後也順利進入中鋼構任職。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，分署辦理「自辦職前訓練課程」包括精密機械、電工冷凍、鋼結構製作、資訊、自動控制、管理服務等訓練職群，招生對象是年滿15歲以上，具有就業意願、工作技能不足的失業者，歡迎符合各職類資格的民眾報名參訓。

(中時)