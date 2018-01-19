愛心送暖！張廖萬堅募集物資幫助弱勢家庭

2018年01月19日 15:49 中時 盧金足

立委張廖萬堅服務處主任林祈烽（左二）熱心分送物資，讓需要被關心的孩子們，都能夠感受到社會的愛心。（盧金足攝）

足感心！為讓學校經濟弱勢邊緣戶學童，感受社會溫暖，又能不影響自尊的受到幫助，立委張廖萬堅每年都透過學校關懷機制，由校方分送提領民生物資通知單給需受幫助的學生，由家長來提領，今年募集到白米、麥片、麵茶、罐頭和泡麵等多項物資1200份，這8年來已幫助上萬個弱勢家庭，春節能歡喜過新年。

張廖萬堅8年來持續號召愛心企業，募集物資一起做愛心，共同舉辦送暖活動，讓學校裡經濟弱勢邊緣戶學童，能夠感受到社會溫暖。

「一份愛的民生物資，就能讓一個弱勢家庭暫時免於斷炊！」張廖萬堅表示，今年募集到白米、麥片、麵茶、罐頭和泡麵等多項物資，共計1200份，自19日開始至22日每天上午8點至晚上8點，在西屯、南屯三服務處進行發放。也委請國內青壯輩知名書家王振邦老師親筆書寫「吉慶福旺」，配合愛心送暖活動，提前印製春聯來分送，希望讓弱勢家庭能歡喜過新年。

張廖萬堅說，學校裡部分弱勢家庭因為特殊因素，不符中低收入戶申請政府補助資格，而無法領取補助金和部分社服單位所提供物資，為避免社會貧困邊緣戶的孩子生活陷入困境，近幾年來透過學校的關懷機制，由學校提供繳不起營養午餐費的孩童人數，並透過學校老師發放通知單，前來服務處領取，讓這群需要被關心的孩子們，都能夠感受到社會的愛心。

張廖萬堅說，年終愛心送暖活動，扣除選舉年曾停辦一次外，今年已邁入第8年，感謝愛心企業的物資募集外，感謝逢福里長張文平的響應，親自前來並找來環保愛心志工協助發放，未來期盼有更多社會團體或企業的力量，每人所付出的愛心，能為社會帶來更多正面的力量與溫暖，讓更多貧困跟弱勢家庭，能夠得到真正的幫助。

立委張廖萬堅服務處主任林祈烽指出，生活遇到困難的家長，有的為了孩子繳不出營養午餐壓力大，拿到領取愛心物資的通知單，到服務處領取時頻頻道謝，有名家長因失業，經濟陷困境，該服務處還轉介到以工代賬的單位工作，及時挹注家庭的生計，及時伸出援手，扶助一個家庭能安穩的過日子。

(中時)