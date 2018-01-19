人均GDP高又如何？台商、陸媳：台灣生活水準不如大陸

2018年01月19日 15:48 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台灣VS.中國大陸，哪個地方生活水準高？台大學生去對岸待了一陣子，在社交媒體驚呼，大陸進步到嚇死人，而今(19)日有台商在天涯社區貼文認為，台灣人均GDP雖比對岸高，但看看台灣家庭裝修簡單，門口就是街道，年輕人沒幾個有駕照，就知台灣的生活水準已不如大陸。台灣人嘲笑大陸GDP，其實一點都不科學也不公平。

這位以「桃園阿靚」為網名的台商說，拿一個2300萬人口和一個14億人口的地區比人均，數字難以反映當地的生活事實！

台商分析，台灣很小，但其實富豪不少。大家都以為郭台銘是台灣首富，錯了，台灣最有錢的是蔡氏兄弟。台灣人口那麽少，一個富豪的產值就可以拉升全台灣人均GDP多少趴？但人家的產值，被平均到你的頭頂上，你覺得對你的生活真的提高了嗎？

反觀大陸有14億人，一個馬雲，一個王健林，一個許家印的產值，一平均，如泥牛入海，滴水落洋，對全國14億人的人均貢獻不大。大陸眾多大型國企、央企，比如首鋼有40萬員工，每一點增長，都能反映在具體的生活水準上，在大陸這樣的企業很多。

台商還分析，台灣人生活水準為何不如大陸。他說，經常有台灣人為人均GDP自豪，嘲笑大陸人均GDP低，說台灣3萬美元，大陸只有8千美元。

但他指出，大陸人一般都住花園小區，台灣人也有住小區的，但更多人是住自建房，就是他們說的透天厝，這種居住形式是沒有品質可言的，沒有物業管理，沒有綠化，沒有配套，沒有花園，沒有人車分流，門口就是街道，車就停在門口邊，跟大陸城市的城中村相近的模式。

台商說，很多台灣人的家都比較簡陋，曾有台灣的親戚來南寧，看到他家的環境驚歎得很誇張。其實，他說家裡裝修很簡單，只不過是有專用書房，全實木地板，整體廚房，鑲嵌式電器而已，但這就是大陸普通人的生活標配，一般是有錢人家才這樣。

出行方面，台灣年輕人沒有幾個有汽車駕照，幾乎人手一輛機車。如果你一定要說機車比汽車舒服，生活質量更高，那當他沒說這話。

在公共服務方面，大陸有漂亮的城市，發達的交通，數不勝數的商業中心，每天被動接受的世界諮詢，發達的網絡等等，這些都是生活品質的一部分。在公共服務這部分，台灣差的不是一點半點。這位台商結論說，台灣人的生活品質是不如大陸。

一位嫁到台灣17年的大陸媳婦認為，這位台商的看法有一定的道理，她以上海、蘇州地區為例，一般家庭過得挺不錯的，雖然家庭裝修或用車也有攀比的現象，但江蘇人普遍口袋有錢，她的表弟、表妹們的家住都裝潢得很漂亮。她說，這10幾年來大陸進歩太快了，以前嫁到台灣覺得樣樣好，現在反而覺得台灣有些地方已跟不上大陸。

(中時電子報)