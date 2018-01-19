5星級天象 1／31賞「紅色超級藍月」

2018年01月19日 15:47 中時 張潼

5星級天象來了！台北市立天文館表示，1月31日晚間7時48分至11時12分台灣將有一場全程可見的月全食天象，是6年來首次，不僅如此，當天的滿月是在近地點發生的滿月，俗稱「超級月亮」，且更是1月第2次滿月（藍月）。

天文館指出，台灣地區上次看到月全食已是3年前，而全程可見的月全食則在6年前，加上又是藍月、又是超級滿月，更屬難得。1月31日當天，月亮將於傍晚5時24分升起，6時50分半影食始，7時48分初虧，8時41分食既，9時30分食甚，10時08分生光，11時12分復圓，2月1日0時10分半影食終，整個經歷約5小時20分鐘，其中，從食既到生光的1小時17分鐘全食階段，可以看到呈現紅色的月面。

月全食時月面呈現紅銅色被稱作紅月，這是因為月球本來就反射太陽光，所以當太陽、地球、月亮成一直線，月球進入地球的本影中，就只有波長比較長的紅光被大氣折射至月表，使月球呈現紅色。

台灣此次不僅可全程觀看月全食，且1月31日正好是1月的第2次滿月，也就是俗稱的藍月。天文館說，上一次台灣地去紅色月全食遇到藍月，已是35年前1982年12月30日，下一次則要等到19年後的2037年1月31日。

而這次月全食發生時，滿月時刻在晚間9時28分，正好在食甚前後，同時，月球剛好在30日晚間5時57分通過軌道近地點，也就是說，當天台灣所見的食甚滿月視直徑可以達到33.6角分，相當大而圓。

此外，接下來的2月份會是一個沒有滿月的2月，也就是「黑月」。天文館說，今年1月、3月各有2次滿月（1月2日、1月31日以及3月2日、3月31日），黑月也不常發生，前一次是2010年，下一次會在2029年。

天文館說，此次將協同各天文單位全程轉播月全食，網址為https://goo.gl/Y8AeGL，現場第二觀測室也開放現場觀測。

(中時)