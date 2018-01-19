風獅爺購物中心《洸庭》開幕 16件青花瓷首檔展覽亮相

2018年01月19日 16:06 中時 李金生

首檔邀請藝術家池上鳳珠（中）展出16件青花瓷鎏白金作品，右為台開董事長邱復生，左為知名畫家吳炫三。（李金生攝）

池上鳳珠的作品表現崇尚自然的和諧美感。（李金生攝）

池上鳳珠的作品表現飛散、繁衍、律動和集結的圖騰。（李金生攝）

植物花卉、水的流動和風的律動是池上鳳珠的作品常見元素。（李金生攝）

池上鳳珠在導覽過程中與台開董事長邱復生，也有一場關懷自然、反思環境的對話。（李金生攝）

縣府秘書長林德恭（右三）與縣文化局長呂坤和（左一）等人應邀出席開幕展覽。（李金生攝）

由台開集團董事長邱復生發想，國際建築大師隈研吾操刀設計，位於金門風獅爺購物中心的《洸庭》今（19）日盛大開幕，首檔展出藝術家池上鳳珠的16件青花瓷鎏白金精選作品，在建築與瓷器的藝術語彙對話中，表現糅合東、西方美學與交疊古今手法的蓬勃生機與魅力。

以兩岸藝文新地標為構想打造的《洸庭》，將台開集團「尊重土地、珍愛自然」的土地開發理念，融合在隈研吾師法自然的建築設計中，呈現源自於原始本質的感知，以及靜謐與繽紛搭橋串連，渾然一體的璞真氛圍。

占地約300坪，以「光」為主題設計的《洸庭》，室內以透明尼龍繩索交織成一片片圍屏，再利用光線投射照明形成光牆，間隔出展示、會議空間、接待櫃檯、輕食區、酒吧區等多功能區域。大片的玻璃窗戶和室外視線零隔絕，白天自然光線漫射穿透至室內，夜晚光牆則搖晃銀白世界的飛舞極光，搭配戶外露台區不規則的木頭線條，散發一種水、光線與空氣結合的東方禪意。

這片金門最具國際人文氣息的建築風景，以有形空間開拓無限意境，搭配多功能場域設計，未來將展出古董、珠寶、器皿等高端藝術物件，並對外開放舉辦展覽、拍賣與具有私密性的貴賓宴會，提供多種活動的彈性選擇。

《洸庭》的首檔藝術展覽邀請藝術家池上鳳珠以《天擇秘境》為主題，展出反思自然、環境與生命關係的16件青花瓷鎏白金精選作品，讓人在直觀的視覺接觸中，目擊她的作品以精筆勾繪或暈染、揮灑青色於白瓷上，再以鎏白金妝點收邊，結合傳統與現代工藝的嶄新手法，也看到她在崇尚自然的展場中，揭示對自然律動、生命脈絡的感性，並以創新的大膽格局，表現對自然法則的禮讚和諧和。

池上鳳珠本名張鳳珠，1975年生於台東池上，1997年起從事部落研究，行旅巴布亞新畿內亞西比克河、印尼伊利安島、亞馬遜叢林、多明尼加與非洲的原始部落進行考察與探索。2005年旅居巴黎，在巴黎藝術學院研究創作。2010年入選法國巴黎大皇宮舉辦的「首都藝術聯合沙龍大展」，並於2013年受邀參展「比較沙龍」。今年更榮獲法國泰勒基金會藝術大獎肯定。

(中時)