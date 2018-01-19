總統：大學資源分配不應該齊頭均分

2018年01月19日 16:43 旺報 簡立欣

總統蔡英文19日首度出席大學校長會議，表示大學資源分配不應該齊頭均分，各校應該積極找出自己特色，否則投入再多資源也不足以永續發展。

總統指出，高等教育的品質和一國的整體競爭力密切相關，高教培養的年輕人 影響台灣的未來。全球科技創新、產業型態轉換、政治社會變遷，都衝擊高教的教學和研究，影響學生學習方式和目標，也重新定義大學和社會的關係，「各國都積極投入高教改造，台灣也不例外。」

總統說，台灣高教雖然有全球最高就學率，但也面臨很多挑戰，我們應該在危機中尋找機會，把危機化為轉機。其中大學可以在台灣轉型過程扮演更積極角色，教育不是為了跟過去連結，而是為了迎向未來，學生才是主體。「不是為了讓學校有學生教，才開授課程；辦學是給學生立足社會需要的素養和能力，課程的安排不是看老師可以教甚麼，而是考慮學生進入社會需要甚麼！」快速變動的時代，學制要更有彈性，打造讓學生可以發展能力、興趣，並和社會高度連結的創新模式。

她舉例，高中職畢業生可以直接工作或去國內外當志工，再進大學；大學生可以讀兩年取得副學士資格，投入職場或社會公益，再回大學；大學三四年級學生則需要加強職場專業能力；已經在工作的人也可以參與回流教育，不需要再固守傳統，讀完書再工作。「未來學校和職場的界線，希望不會像過去那麼清楚，人的一生可能進出職場和學校好幾次。」

總統說，上個月去拜訪台中一位參加教育部青年教育和就業儲蓄帳戶的年輕人，現在他在機械大廠工作，幾年後回到大學，工作期間政府會在他的帳戶每月存一萬元，替他存學費，「希望這樣的學生以後愈來愈多。」

另外還有開放式大學方案，讓高等教育跳出封閉系統，除了彈性學制，還要提供跨學科創新課程，充分利用網路開放課程平台，或企業和公民團體提供的課程，給學生更多學習機會。

她表示，面對少子化挑戰，大學不應執著既有規模跟經營方式，應該積極找出優勢、辦出特色，「否則投入再多資源也不足以讓大學永續發展！」校長要把有限資源最有效使用，大學資源分配不應該齊頭式均分，不能看人情、吃大鍋飯、有私心，資源應該放在最需要的地方，學校也要讓辦學成效公開透明，展現高度社會課責性，大學校長要提出發展願景，組織研發團隊，讓優秀人才保持高度學術熱忱和積極創新。

總統說，過去高教資源分配過度重視SSCI、SCI等少數指標等，忽略大學教學、產業連結、社會責任，大學高度同質化。今年開始教育部推動高教深耕計畫，希望改變資源分配，讓教學、研究跟服務並重，學校能發展自身特色。

總統表示，大學應該是人才養成、科技研發及推展新觀念的基地，期許每一所大專院校都可以針對當前台灣的挑戰，特別是少子化、高齡化、產業創新、永續創新等，發展出獨特的研究和教學主題，一起引導台灣走向改變，善盡大學的社會責任。

(旺報)