南市多位綠議員抗議初選抹黑 黃偉哲陣營下周一向黨中央檢舉

2018年01月19日 17:22 中時 洪榮志

民進黨10多位台南市議員及議員參選人，19日共同舉行「愛清氣、反汙染」記者會，抗議台南市長初選抹黑與泥巴戰歪風，還強調已傷害民進黨的形象，呼籲黨中央出面處理。黃偉哲競選團隊總策畫暨發言人郭國文說，下周一將由他代表具狀向民進黨中央檢舉。

郭國文表示，從便當事件、白手套、黑咖啡到中資、黑金滿天飛，初選看不到政策，只看到抹黑。最近在地方遇到不少支持者都在問，「你們民進黨的初選在幹嘛？搞成這樣，能看嗎？」許多基層支持者都覺得很漏氣。此外，還可能造成2018議員選舉的變數，因支持者對民進黨認同度降低，造成議員當選席次減少。

黃偉哲競選團隊發言人、議員邱莉莉也說，她不是新潮流系，也沒有地方派系，她支持黃偉哲是因為要在所有參選人中，選1位未來台南市可以乾淨執政、政治傳承的人，其他參選人一再打泥巴戰，往別人身上抹黑，「這種舉動不是在傷害黨，什麼才是傷害黨 ？」

邱莉莉認為，她擔任黨中央發言人1年多的時間，當時李俊毅擔任副秘書長，參與每一場會議時，黨主席蔡英文總是三申五令，民進黨是辛苦才得到執政的權力，一定要步步為營，同志對內可以政策辯護，對外一定要團結一致；但現在其他人在做傷害黨的事，她不禁要問，「民進黨這3個字，在你心裡面是什麼樣的地位？」黨主席蔡英文非常重視黨內互相攻擊這種事，黨如果聽到這樣的聲音，應該站出來處理。

議員郭清華指出，希望所有市長參選人尊重黨內同志，拿出政策，不要互相攻擊，支持者已經看不下去了，希望黨中央適當處理。

(中時)