沒有蔣萬安了！ 孫大千：誰說北市國民黨不會贏

2018年01月19日 16:07 中時 林承彥

年底縣市長大選各政黨競爭逐漸浮上檯面，其中被視為極有可能「光復北市」的立委蔣萬安，今日公開表示，將不會參選台北市市長，這也讓國民黨在首善之都的選情增添不少變數。蔣萬安是藍營強棒，無論聲勢跟評價都勝於現已表態參選的丁守中、鄭麗文，自然也被綠營以及現任市長柯文哲視為最大假想敵。

蔣萬安不選，藍營究竟要派誰？光復北市是否無望？前立委孫大千今日在臉書上撰文，劈頭就說「誰說國民黨在台北市不會贏的？」他認為國民黨在台北市若想擊敗對手，靠的是一個高度，和一種態度。如果能夠展現令人信任的高度，和提出讓人感動的態度，不管候選人是蔣萬安，丁守中，鄭麗文，或是其他人選，都能夠重新贏得民眾的支持和認同。

孫大千也提出新論點供大家思考，他認為現在是一個全新的數位時代，由於網際網路的快速發展，進入政治的門檻亦大幅降低，以往依賴組織和資源才能傳遞訊息和理念的選舉模式也被全面翻轉，態度和高度將成為決勝的關鍵因素。

而因應數位時代的來臨，政黨的角色和功能也應該要同步調整。政黨應該從整合派系，分配資源的定位，升級成為政治人才的培育機構，如何協助老將轉型？如何挖掘新秀登場？將成為未來的政黨的重要使命。

孫大千提到，過去國民黨長期疏於培養人才，才會總是將選舉的成敗依靠著特定的人選，來扮演「救世主」的功能。每逢選舉點將時刻，便捉襟見肘，最後要不向派系妥協，低頭借將，要不就臨時充數，倉促應戰。

他認為蔣萬安是在經過長考和評估之後所做出的決定，必然有他更長遠的規劃和安排。寫道：「我相信，他不卻戰，也不畏戰。國民黨此次沒有派出蔣萬安，也不代表我們的老將不會脫胎換骨，一新耳目，更不代表我們的新人不會初試啼聲，一鳴驚人。」

(中時)