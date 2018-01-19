修杰楷突冒這句：再找個人照顧妳 賈靜雯瞬間噴淚

2018年01月19日 16:13 中時電子報 吳玫穎

賈靜雯新書記載求婚過程。(Yahoo提供)

賈靜雯為新書《賈如幸福慢‧點‧來》，今（19日）特地找來老公修杰楷上黃子佼主持網路節目《佼心食堂》宣傳，小倆口恩愛互動閃瞎現場，但其實修杰楷的貼心不只如此，更曾在看完一部離別電影後向愛妻告白一席話，讓賈靜雯感動到瞬間噴淚。

工作上從未合作的夫妻二人，其實很早就認識了，修杰楷和賈靜雯的弟弟衛斯理是好友，經常到她家裡玩，被黃子佼逼問：「是不是從那麼久以前就開始注意人家姊姊？」笑著點頭說是。賈靜雯也笑說：「他是他們那群裡面長得比較好看的，很有禮貌，每次都會進廚房幫忙媽媽。」

賈靜雯、修杰楷上黃子佼主持節目閃不停。(Yahoo提供)

賈靜雯新書中也大爆修杰楷求婚過程，二人在京都旅行時，修杰楷在房間裡面想給賈靜雯一個驚喜，叫她先去洗澡，趁短短的時間藏攝影機。賈靜雯說：「他做了一段影片，把我的家人、我愛的人都剪進去，真的很感動。但是我出來還敷著臉，很糗，哪個女生會想在這種時候被求婚？」

「妳可以給我一個機會，讓我照顧妳嗎？」修杰楷坦承自己其實有時沒自信，並說：「大家可能以為是我勇敢，但其實她要顧慮的比我多，她要犧牲很多才能接受我的求婚。」

其實修杰楷的貼心不只如此，有此與賈靜雯看完一部關於離別的電影後，隔天吃飯時他突然講了一句：「妳要答應我，如果有一天我先離開，妳要再找一個人照顧妳。」賈靜雯說：「我聽到就馬上掉眼淚，真的很感動。」

修杰楷也分享當貼心人夫秘訣：「不要覺得陪太太逛街很累、很無聊，你陪她逛完，她心情好，你回家也可以說我有陪妳逛街，也讓我有點時間做自己的事，這樣兩個人都會開心。」賈靜雯也幸福稱覺得自己現在過得很好。

(中時電子報)